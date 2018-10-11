Павел Мамаев арестован. Показания против него дал брат Кокорина

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев отправлен в следственный изолятор на два месяца. О его роли в пьяном хулиганстве следствию рассказал младший брат Александра Кокорина.

Об аресте Мамаева перед Тверским судом Москвы ходатайствовала полиция, ведущая дело об избиении чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя Виталия Соловчука. Нападения совершены с разницей в два часа, что дало следователю повод говорить о серийности.

Судя по показаниям пострадавшего водителя, при инциденте на парковке футболисты вели себя вызывающе, хвастались известностью и обещали разбить машину, что и сделали. В деле есть рассказ третьего подозреваемого – 19-летнего Кирилла Кокорина, который приходится сводным братом нападающему «Зенита». Кокорин-младший сообщил следствию, что Мамаев схватил водителя за горло и тем самым инспирировал избиение.

Мамаев попросил суд не отправлять его под арест, так как «Краснодар» расторгнет контракт, назвал свои действия вопиющими, извинился и выразил готовность возместить ущерб, в том числе моральный.

Футболист арестован до 8 декабря. Ранее до той же даты помещены в СИЗО братья Кокорины.