Адвокат Кокорина: Мы приведём более серьёзные доводы. Надеюсь, это повлияет на меру пресечения

Адвокат Олег Попов, который представляет интересы футболиста «Зенита» Александра Кокорина, заявил, что будет обжаловать решение суда об аресте нападающего на два месяца.

Как пишет 11 октября «Спорт-Экспресс», Попов сделал свое заявление сразу после заседания суда.

«В следующее судебное заседание, когда мы будем обжаловать это решение, мы приведем более серьезные доводы. Надеюсь, это повлияет на меру пресечения. Кокорин чувствует себя удовлетворительно. Для него решение было ожидаемым. Держится кремнем», – сказал адвокат.

Попов не уточнил, что за доводы защита футболиста приберегает для лучшего случая.

Напомним, Тверской суд Москвы 11 октября арестовал Александра Кокорина на два месяца. Его подозревают в хулиганстве, дело возбуждено по статье 213 УК РФ. Кокорин и его младший брат Кирилл, футболист «Краснодара» Павел Мамаев и несколько их друзей, как считает обвинение, избили директора департамента Минпромторга Дениса Пака, директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина и водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука.