Московская прокуратура по жалобе петербуржца проверит тексты рэперов Гнойного и Замая на антисемитизм

Лингвисты из полицейского центра «Э» по просьбе столичной прокуратуры ознакомятся с творчеством рэперов Вячеслава Карелина, выступающего под кличкой Гнойный, и Андрея Замая, больше известного как Хан Замай. Тексты их песен возмутили жителя Петербурга.

Об этом 11 октября сообщает правозащита «Открытой России» со ссылкой на адвоката Павла Ясмана. Поводом для проверки послужило обращение жителя Петербурга, который услышал в треках рэперов «явные антисемитские и пронеонацистские позиции». Жалобщик процитировал семь песен и выдержки из баттла Гнойного с Оксимироном. Он также попросил разобраться, почему музыкантам предоставляют площадки для выступлений.

После жалобы администрация Центрального района Петербурга направила обращение арт-директору клуба ZAL, где должен был пройти концерт обоих рэперов. Владельцев попросили «урегулировать» ситуацию и упомянули про уголовную ответственность по «экстремистской», 282-й, статье УК РФ.