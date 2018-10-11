Путин назначил руководить Курской областью главу «Росавтодора», а Башкирией — Радия Хабирова, которого обвиняли в «захвате» партии «Правое дело»

Президент России назначил новых глав Курской области и Башкирии. Об этом 11 октября сообщается на официальном сайте главы государства.

Как минимум до выборов за Курскую область будет отвечать Роман Старовойт — глава «Росавтодора». А за Башкирию — глава подмосковного Красногорска Радий Хабиров, который до этого занимал и более высокие должности. С 2003 по 2008 годы он был главой администрации президента республики Башкортостан, с 2009-го по 2016-й был заместителем начальника управления внутренней политики администрации президента РФ, откуда и отправился руководить Красногорском. В СМИ Хабирова называли человеком, близким к бывшему главе управления внутренней политики АП Владиславу Суркову. В 2011 году миллиардер Михаил Прохоров обвинил Хабирова в захвате партии «Правое дело»

Напомним, 11 октября подали в отставку главы Курской области Александр Михайлов и Башкирии Рустэм Хамитов. Оба досрочно покидают свой пост, причем Михайлов руководил регионом 18 лет.