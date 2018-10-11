С приходом Беглова в Смольном запретили ошибки в документах. Будут карать увольнением

Среди чиновников Смольного распространили директиву о правописании в документах. Как рассказали «Фонтанке» несколько госслужащих, за ошибки врио губернатора Александр Беглов обещает увольнять.

О распоряжении Беглова стало известно 11 октября. По словам источников нашего издания, его озвучили устно, а также распространили по аппаратам нескольких комитетов. В пересказе новая установка звучит так: «Запрещается допускать ошибки в документах, в том числе неточные данные, неправильную стилистику, необходимо соблюдать правила орфографии и пунктуации».

Как утверждают собеседники «Фонтанки», одна ошибка будет караться лишением 25% премии, вторая - 50%. При обнаружении третьей и четвертой в отношении чиновника могут применить дисциплинарное взыскание или уволить по статье.

Интересно, что сам Беглов при выступлении в Законодательном собрании Петербурга ошибся и заявил, что в городском парламенте заседают 54 депутата (на самом деле — 50). Позже он извинился перед депутатами за оговорку.

Напомним, 3 октября президент Владимир Путин в ходе визита в Петербург предложил Георгию Полтавченко возглавить совет директоров Объединенной судостроительной корпорации. На его место он предложил перейти полпреду по Северо-Западу Александру Беглову.