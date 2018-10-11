Александр Кокорин арестован на два месяца

Тверской суд Москвы избрал меру пресечения нападающему «Зенита». Александр Кокорин извинился, но отправился в СИЗО до 8 декабря.

Решение об аресте футболиста вечером 11 октября приняла судья Мария Сизинцева. По мнению полиции, Кокорин совершил преступление с особым цинизмом, пренебрегая нормами поведения, а имея связи в госорганах и деньги, может скрыться от следствия.

В суде исследовались материалы уголовного дела. Из них следует, что около семи утра 8 октября Кокорин, его брат Кирилл, футболист «Краснодара» Павел Мамаев, их 28-летний друг Геннадий Куропаткин и еще один человек спровоцировали конфликт с водителем Виталием Соловчуком, к которому подсела пьяная девушка и была изгнана из салона. Пьяные Кокорин, Мамаев и другие били его руками и ногами, утверждается в материалах дела. Соловчук находится в больнице с черепно-мозговой травмой, переломом носа, ушибами.

После парковки компания пришла в кафе «Кофемания», продолжила выпивать и около девяти утра увидела за соседним столиком директора департамента Минпромторга Дениса Пака. Его начали сравнивать с музыкантом PSY, который исполняет песню Gangnam Style, и якобы чиновник огрызнулся. Кокорин ударил его стулом, завязалась потасовка. Пака госпитализировали с черепно-мозговой травмой, ушибами и сотрясением. Участник конфликта дал показания, будто футболисты оппонентам говорили: «Вам повезло, что вы еще живы».

Потерпевшим по эпизоду в кафе признан также директор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. У него ушибы подбородка, руки и рассечение губы.

Кокорин принес извинения за свой поступок, раскаялся и попросил не отправлять его под арест.

«Мне очень стыдно перед родителями, клубом, болельщиками», – уточнил он.

Из его показаний следует, что на парковке конфликт спровоцировал водитель, а в кафе – Пак, от которого якобы исходили агрессия и злоба.

Геннадий Куропаткин, друг Кокорина и Мамаева и игрок мини-футбольной команды «Зенит-Офис», подозревается в том, что нанес повреждения «Мерседесу» водителя на парковке и тоже участвовал в избиении. Куропаткин, по данным «Фонтанки», – уроженец Белгорода, земляк Кокорина. Переехал в Петербург и часто оказывается в компаниях футболистов. Братьями называет и Кокорина, и Мамаева. Пока их судят, Геннадий сидит в социальной сети «ВКонтакте».

Брат Александра Кокорина, Кирилл, тоже отправлен под арест.

Накануне государственные телеканалы не жалели эпитетов для характеристики футболистов.

Уголовное дело после инцидентов в Москве возбуждено по статье 213 УК «Хулиганство группой лиц по предварительному сговору». Статья предусматривает лишение свободы до семи лет.

Тверской суд продолжает рассматривать ходатайство полиции об аресте Павла Мамаева.