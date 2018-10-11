На федеральной трассе М-7 погибли более 10 человек. Грузовик врезался в микроавтобус

Под Чебоксарами в столкновении микроавтобуса и грузовика, по предварительной информации, погибли 11 человек и еще восемь пострадали.

Как сообщает администрация Чувашии, вечером 11 октября на трассе М7 «Волга» у деревни Большие Карачуры Чебоксарского района фура врезалась в «Фиат Дукато», который шел по маршруту Канаш – Москва.

«Пострадали 19 человек, из них 11 погибли на месте трагедии», – уточняет администрация. Отметим, в МВД региона сообщили "Интерфаксу" о 12 погибших.

По предварительным данным, грузовик выехал на полосу встречного движения.

Трасса М7 протяженностью 1350 километров соединяет Москву и Уфу, проходит через Владимир, Нижний Новгород, Чебоксары, Казань, Набережные Челны.