Туман отправил сотню авиапассажиров вместо Петербурга в Москву

Самолет из Ставрополя, который должен был прибыть в Петербург в 18:45, в итоге отправился во Внуково: судно не смогло приземлиться из-за сильного тумана. Рейс выполняют пилоты компании «Азимут».

Вот что рассказал «Фонтанке» вечером 11 октября один пассажиров борта: «Мы кружили около 25 минут у Петербурга. В итоге улетели во Внуково. Там минут 40 сидели в самолете, а сейчас ходим по аэропорту и ищем представителей авикомпании. Стюарды нам ничего не говорили. Нас человек 100, мы все стоим и ждем. Никто к нам не выходит. При этом все видели, как другие самолеты садятся, несмотря на туман».

В компании «Азимут» оперативно не смогли прокомментировать случившееся.

При этом в пресс-службе Пулково отметили, что аэропорт работает в штатном режиме, а решения о посадке принимает командир конкретного воздушного судна. «Фонтанка» писала, что под вечер 11 октября город накрыло густым туманом. Он уже стал причиной двух огромных пробок на КАД.