Безопасно. Экологично. Красный Бор. Вице-губернатор показал надёжный могильник для ядовитых отходов

На крупнейшем полигоне складирования отходов, прочно прописавшемся в федеральной повестке, провели показательный смотр «войск». Когда, как и за сколько из стоков уберут яд по-прежнему неясно, но тревожиться не о чем: «Красный Бор» законсервирован и готов ждать.

Татьяна Ципуштанова/"Фонтанка.ру"

После претензий от секретаря Совбеза и обсуждения на самом высоком уровне чиновники готовы месить грязь и мочить ботинки в лужах над миллионами тонн токсичных отходов, чтобы доказать: опасность преувеличена. 11 октября сезонная подготовка к зиме на полигоне «Красный Бор» прошла под прицелом телекамер. На стол врио губернатора Беглова собираются положить отчёт с припиской «удовлетворительно», а могильник уходит в глухую оборону. Вице губернатор Кучерявый уверен, что все надёжно.

«Если считать промышленные отходы противником, то мы должны убедиться, что построена система эшелонирования предупредительных мероприятий обороны. От полосы обеспечения первой линии, второй, главной до тыловой», – по-военному начал бывший ракетчик, а ныне вице-губернатор Петербурга Михаил Кучерявый.

Плановая проверка готовности «Красного Бора» к осенне-зимнему периоду стала одновременно выездным заседанием и показательным выступлением для журналистов. Проблема самого опасного полигона уже вышла на транснациональный уровень, с коллегами в Финляндии её обсуждали Владимир Путин и Дмитрий Медведев,о критической ситуации в Ленинградской области говорил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Рекультивацию торопят, но подступиться к ней при таком масштабе не так-то просто.

«Сегодня наступает момент истины. Мы будем итожить выполнение задач перед следующим этапом – наступлением на противника или так называемой рекультивацией», – обрисовал масштаб Кучерявый. Он вообще в этот день чувствовал себя похоже, скорее, не чиновником, а командующим армией, как в старые времена своей карьеры.

Первым на отчет вышел директор проблемного объекта Алексей Трутнев. Перечень достигнутого на фронте войны с отходами не сказать, чтобы сильно отличался от изложенного его заместителем на сентябрьских общественных слушаниях по очистным сооружениям и капитальному ремонту дамб обвалования. Трутнев уточнил, что оба проекта добрались до экологической экспертизы.

«Защита в наше время важна особо», – говорит директор и рассказывает, что «Красный Бор» охраняют сотрудники Росгвардии, а в обозримом будущем по рекомендации ФСБ появятся беспилотники. На полигоне выполняют текущий ремонт проблемных карт, ежедневно мониторят состояние окружающих дамб, косят траву – машинами и вручную. И всё это силами сотрудников дирекции. Трутнев так заряжает уверенностью, что нет-нет да и сомневаешься в необходимости тратить ещё полмиллиарда на насыпи вокруг ядовитых озёр. Но дальше слушателей убеждают, что безопасности не может быть слишком.

«Заключение сделает комиссия, а мы примем к сведению. В конце определю оценку, которую заслужил полигон», – притормозил вице-губернатор и дал старт смотру. За ним потянулись члены Научно-технического экологического совета, председатель комитета по природопользованию и охране окружающей среды Игорь Григорьев, успевшие взять слово главы администраций городского – Колпинского и областного – Тосненского районов Анатолий Повелий и Валерий Гончаров, председатель городского «Водоканала» Евгений Целиков и депутат Госдумы Михаил Романов, а также журналисты, которым была обещана экскурсия.

«Камазы», погрузчики, «Газели», пожарная машина», – прохаживался вдоль выстроенной в ряд техники сотрудник полигона. Поблёскивающие на солнце намытые машины не вдохновляли, и вице-губернатор отошёл от сценария:

– А теперь запустить моторы!

Застывшие рядом с автомобилями работники встрепенулись и зашептались: «Ключи несите», «Я не сдавал». Непредвиденную команду исполнили оперативно, но один из грузовиков показатели всё же подпортил. Больше от сценария не отходили.

Демонстрировать готовность полигона начали с карты №68 – одного из пяти ещё открытых озёр и одного из двух самых масштабных.

«Понтоны оборудованы дренажными колодцами, где собирается вода. При помощи насосов она откачивается в дренажную систему полигона. В зимний период действует система обогрева, которая плавит снег, а вода так же откачивается в систему. Дальше она поступает в пруды-накопители, а потом уже через очистные сооружения сбрасывается за пределы полигона», – взял на себя роль гида Алексей Трутнев. Доходившая до брюк вода его не смущала. Кучерявый и Романов мочили ботинки так же смело, словно подчёркивая – безопасно. Впрочем, мутные лужи на понтонах не шли ни в какое сравнение с кирпичным в крапинку содержимым у «берега».

«Это сделано специально. Задача была минимизировать попадание осадков. Невозможно сделать полное примыкание, потому что при строительстве системы очистных сооружений понтоны будут опускаться. Кроме того, непосредственное примыкание твёрдых конструкций к дамбам может повлечь за собой разрушение. Так что, неправда, что это всё недоделки», – ответил на невысказанные вопросы Трутнев.

«Мы с вами стоим, а под нами, если вашими словами, опасные отходы, – покачнулся на пружинящем укрытии Кучерявый. – Термин «самые опасные-менее опасные» – это всё наигранно. Здесь свалены промышленные отходы, выход за пределы исключён. Угрозы нет».

Прогулявшись туда-обратно заключил: «Не нужно бояться, не нужно придумывать то, чего нет. Давайте не будем искать в тёмной комнате отсутствующую там чёрную кошку». И это, пожалуй, стало девизом заседания «в полях».

Гвоздём программы стал комплекс, где проходит очистку собранная с понтонов вода. Уже на подступах стояли резервуары «до» и «после». Они остались с испытаний проекта очистных, который сейчас проходит экспертизу. Внутри ангара – гул и едкий запах.

«Просто отстоявшаяся вода. Здесь проходит аэрация – грубо говоря, перемешивание с воздухом. Так что это запах сероводорода», – объясняет сотрудник и заверяет: норма допустима. – «В принципе, тоже самое, что выход на болото».

– Думаю, вы убедились, что полигон сколь угодно долго способен выполнять свою задачу по экологической безопасности до окончательного решения, – подвёл итог вице-губернатор.

Он положительно оценил предложение обследовать территорию за пределами «Красного Бора», куда в разные годы могли сбрасывать отходы, не довозя до места. Заниматься этим в ближайшие годы будут российские и финские учёные. Цена немногим превышает 900 тысяч евро, большая часть из которых – грант.

Ложкой дёгтя стал разве что вопрос о возможных микротрещинах в кембрийских глинах, через которые может просачиваться ядовитое содержимое карт. Опасения «на пальцах» развеяли в Научно-техническом экологическом совете.

«Кембрийские глины пережили несколько сот миллионов лет, они пережили динозавров и до сих пор остались в неизменном состоянии. Это плотная, но в то же время пластичная среда. Представьте, что вы в маслёнке разрезали масло – будут там трещины или оно затянется? Кроме того, ниже Ломоносовский водонапорный горизонт. Он напорный. Попробуйте налить что-нибудь в открытый кран водопровода. Вы будете мокрые, но ничего не нальёте», – на пальцах объяснили сомневающимся.

Полигон готов ждать рекультивации, но сроки её начала так и не определены. Ясно, что необходимо федеральное финансирование. И это справедливо, указывает Кучерявый: 45 лет в могильник свозили ядовитую гадость со всех регионов России. Однако в первое чтение федерального бюджета на следующий год «Красный Бор» не вошел. «Дорожная карта» не готова, проекта рекультивации нет. А раз нет его, то непонятно, сколько потребуется средств. Со стороны экспертного совета звучали прикидки в 30-40 млрд, говорит депутат Госдумы Михаил Романов и указывает на другую сложность:

– Необходимо менять законодательство, учитывая, что «Красный Бор» – собственность Петербурга, а земля относится к Ленинградской области. Средства из федерального бюджета не могут быть потрачены на региональные объекты. Вот как будут подготовлены изменения, так мы обязуемся оперативно рассмотреть и принять поправки.

Пока же о сроках и суммах говорить преждевременно. По словам Михаила Кучерявого, никакой спешки нет.

– Я ставлю «Красному Бору» «удовлетворительно», – ответил он на вопрос корреспондента «Фонтанки». – Это же не школьный вопрос. Вы сами видели, о проверке техники я их не предупреждал.

– Но один «Камаз» не завёлся.

– Ничего. Это было неожиданно, – миловал вице-губернатор.

Татьяна Ципуштанова, «Фонтанка.ру»