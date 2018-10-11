Константинополь официально подтвердил отмену указа 300-летней давности, подчинявшего Киевскую митрополию Москве

Константинопольская православная церковь официально заявила, что Вселенский патриархат приступает к предоставлению Украине автокефалии. Священный синод отозвал правовые обязательства трехсотлетней давности.

Сообщение об этом 11 октября опубликовано на официальном сайте Константинопольской церкви. Решение было принято после заседания синода в Стамбуле. Церковь выделила пять пунктов: подтвердить принятое решение о предоставлении Вселенским патриархатом автокефалии для Церкви Украины, восстановить Ставропигию Вселенского Патриарха в Киеве, снять анафему главы неканонической церкви на Украине Филарета и митрополита Макария и отозвать правовые обязательства по Синодальному письму 1686 года, которое подчиняло Киевскую митрополию Московскому патриархату. Последним пунктом синод призвал все стороны «избегать присвоения храмов» и воздерживаться от других актов насилия «чтобы во всем были мир и любовь Христовы».

Ранее в Украинской православной церкви заявили, что не знают о снятии анафемы, а отмену указа 1686 года назвали «бредом» и «очень особенным решением».

В РПЦ уже отреагировали на решение Константинополя, назвав его «легализацией раскола» между церквями. «Константинополь своими действиями переходит красную черту и катастрофически нарушает единство мирового православия», – цитирует РБК пресс-секретаря патриарха Кирилла Александра Волкова.