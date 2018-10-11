Рекордный обвал на мировых биржах: грозит ли миру новый финансовый кризис?

Американские рынки закрылись на рекордно низкой с февраля отметке. За ними последовали биржи Японии, Китая, России. Начала снижение цена на нефть. На рынке давно ходят слухи о повторении масштабного кризиса 2008 года. «Фонтанка» спросила у финансовых аналитиков Андрея Мовчана и Евгения Когана, - не настало ли время.

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На торгах 10 ноября американский фондовый индекс S&P 500 упал на 3,3%, Dow Jones на 3,15%, а высокотехнологичный Nasdaq сразу на 4%. За последние 10 лет американские индексы выросли в 3,5 раза и 20-30% коррекция давно назревала. На резкое падение сразу же отреагировал Дональд Трамп, который обвинил в произошедшем ФРС США и его политику монетарного ужесточения с повышением ставки. Но по сути, как считают эксперты, он переложил ответственность — гораздо больший негатив в себе несут торговые войны Штатов с Китаем, чреватые замедлением темпов роста американской экономики.

При этом на развивающихся рынках и, в частности, в России просадка может быть ещё более мощной. Как отмечают аналитики, из-за замедления американской экономики начинает снижаться цена на нефть – не исключён откат ниже 80 долларов за баррель, курс доллара может подняться к 68-69 рублям, евро к 78-79, дальше — больше.

Но опрошенные «Фонтанкой» эксперты уверяют, что пока поводов для паники нет. Кризис, а точнее мощная коррекция вниз, обязательно будет, но не сейчас. Во-первых, отечественная валюта чувствует себя хорошо – после просадки утром, рубль вернулся к укреплению, и к вечеру отыграл практически все потери минувшего дня - доллар 66.3, евро – к 76.7. Уверенно растут и валюты других развивающихся стран, и их облигации федерального займа (ОФЗ) – никакого бегства инвесторов нет. Поэтому прогнозы пока умеренно-оптимистичные. Новости, способные стимулировать инвесторов, могут появиться уже в пятницу, когда компании начнут публиковать финансовые результаты работы за третий квартал.

Евгений Коган, президент инвестиционной группы «Московские партнеры»

– Коррекция вполне назрела на фоне того цунами, которое идет в фундаменте – на рынке облигаций. Когда цена трежерей (американских государственных облигаций) падает со свистом, а доходность вырастет на 1,8 процентного пункта, до 3,23% – очень много, учитывая, что обеспечения у них не то и не се. Это говорит о том, что скоро в мире будет пересмотр процентных ставок.

Но пока денег много, экономика развивается и у меня нет ощущения катастрофы. Рынок на то и рынок, чтоб периодически корректироваться. Довольно сильно падает нефть, но рубль в ответ на это показывает олимпийское спокойствие. Это подтверждает наш основной тезис по рублю: основной фактор, влияющий на курс национальной валюты сегодня – это не цена на нефть, а геополитика и связанные с ней опасения. Рубль остается сильно перепроданным.

Что с другими индикаторами? Евро в последние дни укрепляется относительно доллара, «канадец» – лениво снижается, но это движение можно объяснить также технической коррекцией. Золото застыло на отметке $1200 за унцию. Доходность 10-летних гособлигаций США сегодня пониже, но это тоже, как мне кажется, из той же оперы: отскок вниз после бурного роста. Деньги с рынка акций туда пока не идут. Поэтому пока не тороплюсь констатировать, что пузырь лопнул. Он лопнет, конечно. Но, похоже, не сейчас. Хотя давайте честно: тот, кто знает все вперед на 100%, достоин жить в Сочи, на трассе Формулы-1.

По-прежнему держу позицию на ослабление рубля. По всей видимости, довольно скоро зафиксирую прибыль и выйду из неё. Ожидаю коррекцию в Америке ещё день-два максимум. Полагаю, что текущее падение будет выкуплено, как следствие вижу хорошую возможность взять интересные бумаги.

Сегодня вполне можно покупать акции «Сбера», можем покупать американскую оборонку, какие-то акции «Фейсбука», «Амазона». Испугались и побежали дальше. Пока не страшно.

Вы знаете сколько можно зарабатывать миллиардов долларов, если точно знать, когда разразится новый кризис или коррекция на 20-30%? Это редко кто может прогнозировать. Ну, поволнуются рынки и дальше будут расти, откат на 3-5-7% – это святое дело.

Усугубить ситуацию в будущем может только продолжение торговых войн, обвал валют развивающихся рынков, плохая отчетность и резкое ухудшение ситуации в Америке, когда пойдет какая-то рецессия.

Андрей Мовчан, директор программы «Экономическая политика» Московского центра Карнеги

– Любые новости фондовых рынков нерелевантны, — эти площадки имеют очень длинные периоды изменений, и то, что произошло за один день, уже завтра может вернуться обратно. И судить о то, что будет дальше, по одному или двум дням не стоит. Подобная коррекция уже была в феврале, после чего рынки просто продолжили расти. А в целом коррекция в хайтек-секторе напрашивалась — там очень дорогие рынки.

И я бы вообще не стал говорить сейчас о кризисе, волатильность фондовых рынков – это нормально. В период низких процентных ставок они были достаточно сильно разогреты, сейчас ставки растут, и естественно, что они начали реагировать. Я бы не играл сейчас в длинную на американских акциях, но это абсолютно не значит, что мы ждем кризис.

2008-й год имеет очень малое отношение к этой коррекции на рынках акций. То был кризис долгового пузыря и банковской системы, выпускавшей долги в США. Сейчас прямых предпосылок для него нет.

А рядовому обывателю должно вообще быть все равно, что происходит с мировыми рынками — прямой связи между ним и тем, что там происходит, нет. А если обыватель не рядовой и деньги инвестирует, то у меня для него плохая новость: еще никто не научился предсказывать кризис. Резкое движение рынков происходит неожиданно. А если «ожиданно», то это никакой не кризис, а плановая операция. Поэтому могу лишь напомнить, что лучше находиться вдалеке от рынков, которые кажутся дорогими, и не добрать, – чем потом потерять.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»