«Фонтанка» за 60 секунд — 11 октября

Ну и что, что упал. Популяризатор космонавтики Виталий Егоров рассказал «Фонтанке», что авария «Союза» – дело житейское.

Даже порция мемасиков не пошатнет положение Рогозина. Кажется.

А врио Александр Беглов, едва передохнув от разгона новых подчиненных в Смольном, начал просить денег у центра. Правительство Петербурга отправило премьер-министру Медведеву заявку на 310 млрд на дороги и транспорт. А что, так можно было?

Глава православного фонда отстреливался от бесов из силовых ведомств, а пули летели в секретаршу. Травматические, но все же грешновато как-то.

Биткоин умирает в корчах. Его покинули влиятельные сторонники.

А футболистов Кокорина и Мамаева отпели на федеральных каналах в лучших традициях советских товарищеских судов. Парни все.

Как вы «Пулково» назовете, так оно и полетит. Аэропорт можно переименовывать. Хорошо, что мост Кадырова у нас уже есть.

Алина Кабаева тихо и по-семейному защитила диссертацию в Петербурге. Даже читать не будем — с гимнастикой там все должно быть в порядке.

До собственно высадки на Луну вас ждут два часа тренировок, лекций, разговоров, объяснений и страданий. Райану Гослингу скучно. В прокате – «Человек на Луне».