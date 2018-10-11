Бывший подрядчик «Санкт-Петербург Арены» окончательно отказался оспаривать решение ФАС о своей недобросовестности

9-й Арбитражный апелляционный суд в Москве 11 октября 2018 года принял отказ ООО «Инжтрансстрой-СПб», бывшего одним из основных подрядчиков на строительстве стадиона «Санкт-Петербург-Арена», от оспаривания решения Федеральной антимонопольной службы о включении подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков. Это последнее юрлицо группы компаний «Трансстрой», которое продолжало вести судебное разбирательство с ФАС.

«Еще один из важных элементов юридической баталии вокруг строительства стадиона завершен. Москвой окончательно подтверждена позиция ФАС и Санкт-Петербурга в отношении наличия нарушений бывшего генерального подрядчика, повлекших его изгнание со стройки. Победа на «московском» юридическом направлении должна существенно укрепить позицию Санкт-Петербурга в спорах о взыскании с "Трансстроя" сумм неотработанных авансов и прочих денежных требований», – рассказал «Фонтанке» представляющий интересы правительства города управляющий партнер компании Pen&Paper Валерий Зинченко. Представители «Инжтрансстрой-СПб» прокомментировать ситуацию не смогли.

Ранее два других юрлица группы компаний – АО «Корпорация Траннстрой» и АО «Инжтрансстрой» – также отказались от спора с антимонопольщиками, которые внеслиhttps://www.fontanka.ru/2016/09/08/162/ все три компании в реестр недобросовестных поставщиков, после того как петербургский комитет по строительству разорвал с ними госконтракты. В компании свою позицию по отказу борьбы с ФАС объясняли https://www.fontanka.ru/2018/04/03/163/ тем, что хотят сосредоточиться на судах со Смольным. С властей Петербурга бывший строитель «Санкт-Петербург Арены» требует https://www.fontanka.ru/2018/08/13/106/ через суд 5 млрд рублей. В свою очередь городской комитет по строительству выдвинул к семейству компаний «Трансстрой» иск на 2,8 млрд рублей.