В Петербурге освятили храм с горельефом бизнесмена Заренкова и его семьи. Это сделал митрополит Варсонофий

В Приморском районе Петербурга, на Нижнекаменской, 6, открыли храм в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. При входе православных прихожан будет встречать горельеф, на котором изображены бизнесмен, известный меценат Вячеслав Заренков и его семья, передающие церковь богу.

В освящении 11 октября принял участие митрополит Варсонофий, а на богослужение приехал спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

Как сообщает пресс-служба Мариинского дворца, храм в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня (Спас на Каменке) был заложен в сентябре 2016 года. Это первый храм в Петербурге, построенный по монолитному методу.

Аналогичный храм год назад открылся на Кипре, недалеко от Никосии. В нем хранится частица Креста Господня, половина которой была передана как подарок петербургскому храму. Его строительство также финансировал президент ГК "Эталон–ЛенСпецСМУ" Вячеслав Заренков. Однако в отличие от петербургского храма в кипрском аналоге вместо горельефа в зале богослужений висит икона, на которой изображен Заренков с семьей, передающий храм церкви.

Вячеслав Заренков, помимо строительного бизнеса, известен как меценат, который помогает петербургским писателям, художникам и музыкантам. Сам пишет книги.