ДТП на севере Петербурга и ремонт на КАД остановили поток машин на ЗСД

Участок скоростной дороги от Васильевского острова в сторону съезда на Богатырский проспект встал вечером 11 октября. Виной тому ремонт и несколько аварий.

На сложную дорожную ситуацию на Западном скоростном диаметре «Фонтанке» пожаловались читатели вечером четверга. Стоит участок ЗСД, плотно на мосту Бетанкура. В пресс-службе оператора ЗСД нашему изданию сообщили, что поток машин на съезде на Богатырский проспект упирается в пробку, образовавшуюся из-за аварии уже за пределами магистрали. Дополнительная нагрузка на ЗСД легла из-за ремонта на кольцевой автодороге в районе Парашютной улицы.

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Согласно сервису «Яндекс.Карты», несколько аварий зафиксированы на Приморском проспекте и на самом ЗСД. Однако в пресс-службе оператора магистрали заверили, что ДТП на дороге нет. Общая загруженность городских дорог к семи часам вечера достигла восьмибалльной пробки.