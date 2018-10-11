Муниципальными выборами в Петербурге могут заняться теризбиркомы. Глава ГИКа Миненко не против

Во Фрунзенском районе Петербурга два муниципалитета (Балканский, №75) 9 и 10 октября передали полномочия муниципальных избирательных комиссий теризбиркому. Их примеру могут последовать муниципалитеты в других районах.

Как утверждают собеседники «Фонтанки», муниципалы Фрунзенского района не смогли договориться с депутатом Государственной думы Михаилом Романовым, чьи люди оказались в избирательных комиссиях муниципальных образований, и решили доверить проведение выборов в 2019 году территориальной избирательной комиссии №29 Фрунзенского района, политически близкой к районной администрации.

В ближайшее время аналогичные процессы могут произойти еще в нескольких муниципалитетах города, где депутаты Законодательного собрания или Государственной думы не смогли договориться со Смольным. В частности, передачу полномочий от нескольких ИКМО в ТИК ожидают в Невском районе.

В Горизбиркоме начинания муниципалитетов поддержали. «В Петербурге уже есть такая практика. ТИКи проводили муниципальные выборы, причём вполне успешно, без нареканий. Да и в других субъектах Российской Федерации, например в Москве, местные выборы проводятся ТИКами весьма эффективно», – рассказал «Фонтанке» глава ГИКа Виктор Миненко.

«Юридически это может быть только следствием решений муниципальных советов, поэтому предсказать, насколько это явление будет масштабным, нельзя. Тем не менее очевидно, что у ТИК есть необходимый опыт и профессионализм, поэтому там, где местными советами такие решения будут приняты, мы обеспечим осуществление всех необходимых избирательных действий», – добавил он.

Напомним, муниципальные выборы в Петербурге должны состояться 8 сентября 2019 года.