Правительство утвердило комлексный план развития магистральной инфраструктуры до 2024 года

Правительство России утвердило комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, следует из сообщения на сайте правительства 11 октября.

В план включены 11 федеральных проектов. Девять проектов направлены на модернизацию и расширение транспортной инфраструктуры, два федеральных проекта направлены на модернизацию и расширение энергетической инфраструктуры.

«Реализация комплексного плана позволит обеспечить развитие транспортных коридоров Запад – Восток и Север – Юг для перевозки грузов, повышение уровня экономической связанности территории России за счет расширения и модернизации железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры, гарантированное обеспечение доступной электроэнергией», — говорится в сообщении.

Глава Минтранса Евгений Дитрих, комментируя журналистам комплексный план модернизации, отметил, что большой блок – это создание транспортной инфраструктуры по магистральным направлениям Север – Юг и Запад – Восток, включая автодорожную инфраструктуру, будет построено и реконструировано более 800 км автодорог.

«Большие планы по развитию магистральной инфраструктуры в части железнодорожного транспорта. Это и проекты по ускорению движения контейнеров с востока нашей страны до западной границы. Это и проекты, связанные с увеличением оборота контейнеров в 4 раза в транзитном сообщении. Это и увеличение железнодорожных мощностей для обеспечения доступности портов Азово-Черноморского побережья – до 125 млн тонн пропускная способность будет», — сказал Дитрих.

Он также пояснил, что в программу входят и проекты по развитию высокоскоростных магистралей, которые «нам предстоит еще дополнительно обсчитать».

«Это и проекты по развитию морских портов в Российской Федерации, как на пути следования Северного морского пути, так и в целом по стране, до 1,38 млрд тонн – мы расширяем возможности нашей инфраструктуры», — сказал глава Минтранса.

В программу также включено развитие региональных авиаперевозок. «Это и задачи строительства и реконструкции новых аэропортов – 66 аэропортов мы строим и реконструируем, 38 из них – это дальневосточные аэропорты. Кроме того, в рамках этой задачи мы стимулируем авиаперевозки, увеличиваем объем субсидирования авиаперевозок, а также лизинговую ставку по приобретению российских воздушных судов», — сказал Дитрих.

Также в проекте предусмотрено развитие железнодорожного московского узла, включая развитие Московских центральных диаметров совместно с Москвой и РЖД, уточнил он.