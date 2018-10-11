На военной авиабазе в Бельгии произошел взрыв, уничтожен истребитель F-16

Взрыв произошел на военной авиабазе Флоренн в Бельгии, один истребитель F-16 полностью сгорел, еще один поврежден, два человека получили ранения. Об этом сообщило министерство обороны королевства.

"Взрыв произошел 11 октября во второй половине дня на базе Флоренн в результате пожара, возникшего примерно в 14:10 (15:10 мск) в ходе технических работ. В результате полностью уничтожен истребитель-бомбардировщик F-16, еще один самолет поврежден. Два техника получили контузию, им оказана медицинская помощь", – сообщило министерство обороны.

Военное ведомство начало расследование в связи с нарушением техники безопасности.

Бельгийские ВВС насчитывали до сегодняшнего инцидента 54 самолета F-16 1982 и 1991 годов выпуска, эксплуатационный ресурс которых практически исчерпан.