Facebook удалил аккаунты российской Social Data Hub. Компания якобы собирала данные пользователей

Несколько десятков аккаунтов, связанных с российскими компаниями Social Data Hub и Fubutech, были удалены из Facebook. Американская соцсеть заподозрила их в не предусмотренном соглашением сборе данных пользователей и передаче их российским властям.

Об этом 11 октября сообщает издание The Bell со ссылкой на представителей соцсети. Facebook заблокировал 66 профилей, страниц и приложений, имеющих отношение к компаниям, руководит которыми Артур Хачуян. Американцы также потребовали до 12 октября предоставить полный список собранной информации и данные о том, куда именно она была передана, и удалить всю эту базу. Аналогичные претензии, как сообщили изданию представители «ВКонтакте», есть и у российской соцсети.

Сам же Хачуян рассказал изданию Rusbase, что выполнять требования соцсети не намерен. «Удалять данные и присылать им логи – это как-то за гранью», – считает бизнесмен. Он также отметил, что возглавляемые им организации занимаются разработкой программного обеспечения, а не сбором данных. При этом он не отрицает, что созданные программы, в том числе, продает государству.

Среди разработанных Social Data Hub программ – приложение для соцсетей «Родительский контроль» и счетчик, который собирал информацию о количестве СМИ, поддержавших бойкот депутата Госдумы Леонида Слуцкого.

Ранее Хачуян сравнивал свои компании с Cambridge Analytica. Эта организация использовала технологии глубинного анализа данных для разработки стратегической коммуникации в ходе избирательных кампаний в Интернете. Через нее с Facebook утекли данные более 50 миллионов пользователей. Соцсеть заплатила за это 644 тысячи долларов.