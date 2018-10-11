Подрядчикам-нарушителям смогут аннулировать распоряжения об ограничениях движения

В Петербурге вступили в силу изменения в порядок принятия решений о временных ограничениях или перекрытиях движения на региональных дорогах. Они позволят ГАТИ аннулировать уже выданные распоряжения на ограничение движения транспорта.

Как сообщает 11 октября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, утвержденные распоряжением ведомства изменения вступили в силу с 9 октября. Теперь, согласно документу, ГАТИ сможет отменять уже изданные распоряжения об ограничении или прекращении движения, если по указанному адресу невозможно полностью реализовать согласованную схему организации движения.

Также ведомство сможет отменять распоряжения, если будут нарушены условия, прописанные в разрешениях на ограничение движения.