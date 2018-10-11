Лидеру “Антимайдана” присудили 75 тысяч в споре с главой “Открытой России”. Старикову не понравился комментарий Пивоварова в соцсетях

Василеостровский районный суд разрешил спор лидера партии "Великое Отечество" и движения «Антимайдан» Николая Старикова и председателя «Открытой России» Андрея Пивоварова. Об этом оппозиционер сообщил 11 октября на странице в Facebook.

Суд встал на сторону Старикова, который просил защитить его честь и достоинство после публикаций Пивоварова в соцсетях. Посты касались сбора Стариковым денег для вдов Донбасса. Политик опубликовал видео, на котором человек, похожий на Николая Старикова, подтверждал, что закрывает свои финансовые «дыры», в том числе, за счет средств, собранных в рамках благотворительной акции. Исходя из этих данных, Пивоваров давал свою оценку политику и лидеру партии «Великое Отечество» Николаю Старикову.

Оскорбившийся Стариков потребовал компенсации в размере двух миллионов рублей. Суд частично удовлетворил эту просьбу. Оппозиционеру придется заплатить 75 тысяч рублей. Пивоваров по требованию истца после вступления решения суда в силу также будет обязан удалить посты в Facebook и написать к ним опровержение. Лидер «Открытой России» сообщил, что намерен оспорить решение районного суда.