В УПЦ заявили, что не знают о снятии анафемы с Филарета и Макария

У Украинской православной церкви нет данных о решении Синода Вселенского патриархата об удовлетворении апелляций на анафему главы неканонической церкви на Украине Филарета и митрополита Макария, заявил глава пресс-службы УПЦ Василий Анисимов.

Синод Константинопольского патриархата принял решение снять анафему с лидера самоназванного «Киевского патриархата» Филарета Денисенко, провозглашенную Русской православной церковью в 1997 году. Также снята анафема и с раскольника архиепископа Макария Малетича, возглавляющего так называемую Украинскую автокефальную православную Церковь. Эта информация, появившаяся днем 11 октября на сайтах orthodoxia.info и romfea.gr, официально не подтверждена.

"У меня нет никаких данных", — сказал Анисимов агентству РИА Новости.

Он добавил, что пока официально не подтверждена информация и о признании Константинополем незаконной "аннексии" Киевской митрополии Русской церковью в 1686 году. "Это очень особенное решение было бы", — отметил Анисимов, назвав решение об отмене присоединения, которое состоялось 300 лет назад, "бредом".

В мае 1992 года архиерейский собор УПЦ сместил Филарета с должности предстоятеля, а в июне того же года уже собор РПЦ лишил его сана. Тот в ответ отказался подчиняться решениям и самовольно создал неканоническую структуру – "Киевский патриархат", который не признается всеми поместными православными церквами. В 1997 году РПЦ предала Филарета анафеме.