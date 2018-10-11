На КАД добавят пробок: между проспектами Культуры и Энгельса перекроют две полосы

Дорожные работы сузят еще один участок на севере кольцевой автодороги Петербурга. С 12 октября начнут устранять колейность между развязками с проспектами Культуры и Энгельса.

Как сообщает 11 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 12 по 18 октября для движения транспорта перекроют вторую и третью полосы на участке внешнего кольца со 113-го по 116-й клометр. Всего на этом участке три полосы, и на оставшейся для проезда – первой – на время работ ограничат скорость до 50 км/ч. Работы выполнит АО «ВАД».

Напомним, что на севере КАД движение и так весьма затруднено дорожными работами. По одной полосе из двух перекрыли в каждом направлении на участке между ЗСД и Приморским шоссе: до 15 октября на внутреннем кольце и до 18 октября на внешнем. Также по одной полосе в каждую сторону оставлено между ЗСД и Выборгским шоссе.

Вдобавок с 11 по 15 октября на развязке с Парашютной улицей из-за замены асфальта перекрыт съезд с внутреннего кольца КАД на Парашютную, а с 14 по 18 октября закроют съезд с Парашютной на внутреннее кольцо.