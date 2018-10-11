Полиция настаивает на аресте Кокорина и Мамаева

Московская полиция обратится в суд ходатайствами о заключении Александра Кокорина, его брата Кирилла и Павла Мамаева под стражу.

Как сообщает ГУ МВД по Москве вечером 10 октября, идея самой строгой меры пресечения футболистам появилась после следственных действий по делу о хулиганстве.

«Следствие планирует выйти с ходатайством в суд об избрании братьям Кокориным и Павлу Мамаеву меры пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в заявлении столичного главка.

19-летний Кирилл Кокорин задержан сегодня и так же, как Кокорин-старший и Мамаев, помещен в изолятор временного содержания. Кроме них по делу проходят еще два человека.

Утром 8 октября группа молодых людей, в том числе футболисты, спровоцировала, по версии следствия, конфликты на парковке и в кафе. С травмами в больницу доставили водителя Первого канала и сотрудника Минпромторга. Уголовное дело расследуется по статье 213 УК – «Хулиганство группой лиц по предварительному сговору». Адвокат Кокорина Олег Попов считает, что ничего более причинения побоев в действиях нападающего «Зенита» нет, а потерпевший чиновник Денис Пак якобы неоднократно словесно оскорбил Кокорина-старшего в нецензурной форме.