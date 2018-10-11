ВСД, железнодорожное полукольцо и реконструкция федеральных трасс: на что Смольный попросил 310 млрд

Не прошло и недели, как в кресле Георгия Полтавченко оказался Александр Беглов, и из Смольного в Москву полетела депеша с просьбой о допфинансировании развития транспорта на 310 миллиардов.

Сергей Куликов/Интерпресс

Правительство Петербурга сегодня отправило премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву заявку на дополнительное финансирование развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Смольный хочет получить из федерального бюджета 310 млрд рублей до 2024 года на 17 проектов (для сравнения: в 2019 году по проекту еще не утвержденного горбюджета расходы составят 596 млрд рублей).

Городские власти просят не просто так, а в рамках майских указов президента, в числе которых есть указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Эта работа началась еще при Георгии Полтавченко и успешно продолжается при исполняющем обязанности губернатора Петербурга Александре Беглове. Из 438 млрд рублей, необходимых для реализации заявленных инициатив, более 70% Петербург надеется взять из федерального бюджета.

Больше всего средств потребует строительство внутригородского пассажирского полукольца и организация движения по нему – 170 млрд рублей. Планируется увеличить протяженность маршрутов по направлениям от Петербурга до Тосно и до Белоострова, а также запустить на них тактовое движение поездов (движение через равные промежутки времени). Схожая регулярность должна появиться в расписании электричек от города до Павловска. Кроме того, планируется организовать маятниковое движение поездов (движение, которое предполагает смену ж/д линии на транспортном узле) на участке Дача Долгорукова – Полюстрово – Ручьи.

Общая протяженность трассы полукольца в Петербурге составит 53 км. Обещанный интервал движения — 5 – 15 минут. В Смольном рассчитывают, что пассажиропоток на новой линии составит не менее 150 – 170 тыс. пассажиров в сутки, или около 60 млн в год. Предполагается, что полукольцо будет пересекаться с кольцевой веткой метро, которую, по планам экс-губернатора Полтавченко, начнут строить в 2025 году и планируют закончить уже после 2030-го. Кстати, перед правительством РФ по этому проекту есть дилемма: кому именно выделять деньги – на тот же самый проект в начале сентября те же самые 170 млрд уже успело попросить «РЖД». (Например, в столице похожая инициатива была запущена еще в 2016 году под названием "Московское центральное кольцо".)

«Проект «Внутригородское железнодорожное полукольцо» предусматривает создание новой линии с максимальным возможным использованием существующей инфраструктуры железнодорожного транспорта, находящейся в собственности ОАО «РЖД», способной соединить северные и южные районы Санкт-Петербурга. Предполагается, что оно будет включать в себя 24 транспортно-пересадочных узла разных уровней с возможностью пересадки на 5 линий метрополитена.

В настоящее время рассматривается вариант трассировки от перспективного жилого района Юнтолово через Лахту, Старую Деревню, Кушелевку, Пискарёвку, Ладожский вокзал, Волковскую, Электросилу до Сосновой Поляны», – рассказали «Фонтанке» в комитете по транспорту.

Почти в три раза меньше — 57 млрд рублей – из федерального бюджета городские власти попросили на строительство Восточного скоростного диаметра . При этом общая стоимость проекта, по последним оценкам, составляет 156 млрд рублей. Для продолжения западного скоростного диаметра также нужны частные инвестиции и средства из городского бюджета. В районах уже провели общественные слушания по проектам планировки тех территорий, через которые пройдет магистраль. В 2019 году, по планам Смольного, должно начаться строительство. Уже после начала работ власти также определятся, как именно ВСД свяжет берега Невы — под водой или над ней.

В тройку самых дорогих проектов также вошло строительство транспортного железнодорожного обхода порта Бронка на участке Владимирская – Мозино – Тайцы – Бронка . На это у федералов просят 52,21 млрд рублей. Обход нужен, потому что, по прогнозам, суммарный грузооборот в Усть-Лужском припортовом железнодорожном узле к 2020 году составит 140 млн тонн, а к 2025 году – 184 млн тонн. И даже уже завершившаяся реконструкция участка Мга – Гатчина – Веймарн – Котлы – Лужская не поможет справиться с будущими объемами, поэтому нужны дополнительные транспортные мощности.

По данным АО «Институт экономики и развития транспорта», на которые ссылаются в документах петербургские власти, обход Владимирская – Мозино – Тайцы – Бронка целесообразно использовать для транзитного грузопотока на связях с портом Усть-Луга. Это позволит провозить по 30 млн тонн грузов в год. Строительство этого обхода также полностью исключит прохождение по территории Санкт-Петербурга транзитных железнодорожных грузопотоков до российских портов южного берега Финского залива и обеспечит развитие нового грузового района Большого порта Санкт-Петербург «Бронка – Ломоносов». Кроме того, новый участок нужен, и чтобы появился транспортно-логистический центр Бронка. На его строительство из федерального бюджета требуется 12,3 млрд рублей. Реализованный проект превратит Бронку в мощную портово-индустриальную зону, что однозначно поспособствует экономическому развитию региона.

«Явным лидером среди этих идей является проект пассажирских внутригородских перевозок. Правда, его маршруты вызывают у меня большие вопросы, но это уже частности, лишь бы начались бы хоть какие-то движения в этом направлении. Опаздываем лет на 50 в этом вопросе с учётом дороговизны строительства метро. А вот Бронка вообще вызывает недоумение. Это, на мой взгляд, вопрос конкретного инвестора. Город, конечно, ходатайствует о реализации этого проекта, но правильнее, на мой взгляд, реконструировать незагруженный участок Котлы – Веймарн – Бронка и пустить поезда из Мги немного петлёй, чем строить новую линию через относительно населенную зону. Как вариант, по крайней мере», – считает эксперт в области транспорта городских агломераций Иван Вергазов.

Еще 14 проектов из списка требуют намного меньших объемов финансирования. Несколько объектов явно заточены для тех, кто собирается активно ездить в районе «Лахта центра», в который «Газпром» переедет к концу 2019 года. Так, например, 2,8 млрд рублей чиновники просят на строительство участка трассы М-49 от Приморского шоссе до развязки с ЗСД. Общая стоимость объекта – 7,7 млрд рублей. Эта магистраль необходима будущим обитателям делового квартала, чтобы максимально быстро добираться до КАД. Заявлено, что строительство должно вестись в период с 2019-го по 2021 год.

Чуть больше 1,1 млрд рублей федеральных денег нужно добавить к 2,9 млрд рублей из городского бюджета, чтобы построить эстакадные съезды к Приморскому шоссе от «Лахта центра». Сейчас для этих работ разрабатывается проектно-сметная документация. Чиновники рассчитывают получить положительное заключения государственной экспертизы в первом квартале 2019 года, после чего начать строительство. Не забыли в Смольном попросить средства для пешеходов: 362 млн из 980 млн рублей для строительства подземного перехода в районе «Лахта центра» городские власти надеются получить от федеральных.

«Подходы к Лахта центру… Ну что тут объяснять? Всё понятно – крупный налогоплательщик хочет получить инфраструктуру на 2/3 за счёт города, будет хотя бы глубокий обход Светлановской площади, это уже хорошо. Эти объекты, очевидно, получат федеральные деньги», – замечает Иван Вергазов.

Больше 5,3 млрд рублей не хватает в местной казне на участки федеральных трасс, примыкающих к городу . В частности, на реконструкцию участка М-10 «Россия» в районе Московского шоссе (2,5 млрд из 7 млрд рублей), на перестройку участка М-11 «Нарва» от ж/д станции Лигово до Красного Села (1,1 млрд из 3,1 млрд рублей) и строительство М-32 от М-49 до Приморского шоссе (1,7 млрд из 4,6 млрд рублей).

«А эти объекты давно перезрели – это всё нужно было сделать много лет назад. Но запрос федерального финансирования показывает, что у властей и сейчас эти объекты не в особом приоритете – если бы их считали жизненно необходимыми, давно бы нашли небольшие в масштабах города деньги. Да и здесь эти проекты – явные аутсайдеры на получение денег», – считает эксперт в области транспорта Иван Вергазов.

Кроме того, при помощи федеральной казны власти хотят реконструировать путепровод на проспекте Энгельса (1,1 млрд из 3,2 млрд рублей) и путепроводную развязку в Кронштадте с подключением к дамбе и КАД (1,2 млрд из 3,5 млрд рублей). Не хватает горбюджета и для перестройки проспекта Энгельса на участке от улицы Михаила Дудина до КАД (346 млн из 937 млн рублей).

Особняком стоит строительство путепровода в створе улицы Юннатов, на которое просят 1,1 млрд из 3,2 млрд рублей. Переправа спасет Металлострой от переезда. Без федерального бюджета не могут обойтись также и в строительстве участка Суздальского проспекта от дороги на Каменку до Планерной улицы (966 млн из 2,6 млрд рублей), Южной широтной магистрали (2,2 млрд из 6 млрд рублей), а также Южно-Волхонской дороги (629 млн из 1,7 млрд рублей).

«Наличие данного перечня объектов в запросе на федеральное финансирование отчасти отвечает на вопрос об отсутствии этих объектов в адресной инвестиционной программе. Вызывает, однако, сомнение степень успеха данного запроса, так как работа с федеральным центром на предмет софинансирования или финансирования объектов транспортной инфраструктуры на должном уровне последние лет десять не велась. В принципе не велась. Может, со сменой руководства города ситуация и изменится, но следует понимать, что эти объекты в лучшем случае пойдут в работу в 2020 – 2025 годах», – обращает внимание руководитель ассоциации «Объединение участников дорожно-мостовой отрасли» Кирилл Иванов.

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»