ВСД, железнодорожное полукольцо и реконструкция федеральных трасс: на что Смольный попросил 310 млрд
Не прошло и недели, как в кресле Георгия Полтавченко оказался Александр Беглов, и из Смольного в Москву полетела депеша с просьбой о допфинансировании развития транспорта на 310 миллиардов.
Сергей Куликов/Интерпресс
Правительство Петербурга сегодня отправило премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву заявку на дополнительное финансирование развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Смольный хочет получить из федерального бюджета 310 млрд рублей до 2024 года на 17 проектов (для сравнения: в 2019 году по проекту еще не утвержденного горбюджета расходы составят 596 млрд рублей).
Городские власти просят не просто так, а в рамках майских указов президента, в числе которых есть указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Эта работа началась еще при Георгии Полтавченко и успешно продолжается при исполняющем обязанности губернатора Петербурга Александре Беглове. Из 438 млрд рублей, необходимых для реализации заявленных инициатив, более 70% Петербург надеется взять из федерального бюджета.
Больше всего средств потребует строительство внутригородского пассажирского полукольца и организация движения по нему – 170 млрд рублей. Планируется увеличить протяженность маршрутов по направлениям от Петербурга до Тосно и до Белоострова, а также запустить на них тактовое движение поездов (движение через равные промежутки времени). Схожая регулярность должна появиться в расписании электричек от города до Павловска. Кроме того, планируется организовать маятниковое движение поездов (движение, которое предполагает смену ж/д линии на транспортном узле) на участке Дача Долгорукова – Полюстрово – Ручьи.
Общая протяженность трассы полукольца в Петербурге составит 53 км. Обещанный интервал движения — 5 – 15 минут. В Смольном рассчитывают, что пассажиропоток на новой линии составит не менее 150 – 170 тыс. пассажиров в сутки, или около 60 млн в год. Предполагается, что полукольцо будет пересекаться с кольцевой веткой метро, которую, по планам экс-губернатора Полтавченко, начнут строить в 2025 году и планируют закончить уже после 2030-го. Кстати, перед правительством РФ по этому проекту есть дилемма: кому именно выделять деньги – на тот же самый проект в начале сентября те же самые 170 млрд уже успело попросить «РЖД». (Например, в столице похожая инициатива была запущена еще в 2016 году под названием "Московское центральное кольцо".)
«Проект «Внутригородское железнодорожное полукольцо» предусматривает создание новой линии с максимальным возможным использованием существующей инфраструктуры железнодорожного транспорта, находящейся в собственности ОАО «РЖД», способной соединить северные и южные районы Санкт-Петербурга. Предполагается, что оно будет включать в себя 24 транспортно-пересадочных узла разных уровней с возможностью пересадки на 5 линий метрополитена.
В настоящее время рассматривается вариант трассировки от перспективного жилого района Юнтолово через Лахту, Старую Деревню, Кушелевку, Пискарёвку, Ладожский вокзал, Волковскую, Электросилу до Сосновой Поляны», – рассказали «Фонтанке» в комитете по транспорту.
Почти в три раза меньше — 57 млрд рублей – из федерального бюджета городские власти попросили на строительство Восточного скоростного диаметра. При этом общая стоимость проекта, по последним оценкам, составляет 156 млрд рублей. Для продолжения западного скоростного диаметра также нужны частные инвестиции и средства из городского бюджета. В районах уже провели общественные слушания по проектам планировки тех территорий, через которые пройдет магистраль. В 2019 году, по планам Смольного, должно начаться строительство. Уже после начала работ власти также определятся, как именно ВСД свяжет берега Невы — под водой или над ней.
В тройку самых дорогих проектов также вошло строительство транспортного железнодорожного обхода порта Бронка на участке Владимирская – Мозино – Тайцы – Бронка . На это у федералов просят 52,21 млрд рублей. Обход нужен, потому что, по прогнозам, суммарный грузооборот в Усть-Лужском припортовом железнодорожном узле к 2020 году составит 140 млн тонн, а к 2025 году – 184 млн тонн. И даже уже завершившаяся реконструкция участка Мга – Гатчина – Веймарн – Котлы – Лужская не поможет справиться с будущими объемами, поэтому нужны дополнительные транспортные мощности.
По данным АО «Институт экономики и развития транспорта», на которые ссылаются в документах петербургские власти, обход Владимирская – Мозино – Тайцы – Бронка целесообразно использовать для транзитного грузопотока на связях с портом Усть-Луга. Это позволит провозить по 30 млн тонн грузов в год. Строительство этого обхода также полностью исключит прохождение по территории Санкт-Петербурга транзитных железнодорожных грузопотоков до российских портов южного берега Финского залива и обеспечит развитие нового грузового района Большого порта Санкт-Петербург «Бронка – Ломоносов». Кроме того, новый участок нужен, и чтобы появился транспортно-логистический центр Бронка. На его строительство из федерального бюджета требуется 12,3 млрд рублей. Реализованный проект превратит Бронку в мощную портово-индустриальную зону, что однозначно поспособствует экономическому развитию региона.
«Явным лидером среди этих идей является проект пассажирских внутригородских перевозок. Правда, его маршруты вызывают у меня большие вопросы, но это уже частности, лишь бы начались бы хоть какие-то движения в этом направлении. Опаздываем лет на 50 в этом вопросе с учётом дороговизны строительства метро. А вот Бронка вообще вызывает недоумение. Это, на мой взгляд, вопрос конкретного инвестора. Город, конечно, ходатайствует о реализации этого проекта, но правильнее, на мой взгляд, реконструировать незагруженный участок Котлы – Веймарн – Бронка и пустить поезда из Мги немного петлёй, чем строить новую линию через относительно населенную зону. Как вариант, по крайней мере», – считает эксперт в области транспорта городских агломераций Иван Вергазов.
Еще 14 проектов из списка требуют намного меньших объемов финансирования. Несколько объектов явно заточены для тех, кто собирается активно ездить в районе «Лахта центра», в который «Газпром» переедет к концу 2019 года. Так, например, 2,8 млрд рублей чиновники просят на строительство участка трассы М-49 от Приморского шоссе до развязки с ЗСД. Общая стоимость объекта – 7,7 млрд рублей. Эта магистраль необходима будущим обитателям делового квартала, чтобы максимально быстро добираться до КАД. Заявлено, что строительство должно вестись в период с 2019-го по 2021 год.
Чуть больше 1,1 млрд рублей федеральных денег нужно добавить к 2,9 млрд рублей из городского бюджета, чтобы построить эстакадные съезды к Приморскому шоссе от «Лахта центра». Сейчас для этих работ разрабатывается проектно-сметная документация. Чиновники рассчитывают получить положительное заключения государственной экспертизы в первом квартале 2019 года, после чего начать строительство. Не забыли в Смольном попросить средства для пешеходов: 362 млн из 980 млн рублей для строительства подземного перехода в районе «Лахта центра» городские власти надеются получить от федеральных.
«Подходы к Лахта центру… Ну что тут объяснять? Всё понятно – крупный налогоплательщик хочет получить инфраструктуру на 2/3 за счёт города, будет хотя бы глубокий обход Светлановской площади, это уже хорошо. Эти объекты, очевидно, получат федеральные деньги», – замечает Иван Вергазов.
Больше 5,3 млрд рублей не хватает в местной казне на участки федеральных трасс, примыкающих к городу. В частности, на реконструкцию участка М-10 «Россия» в районе Московского шоссе (2,5 млрд из 7 млрд рублей), на перестройку участка М-11 «Нарва» от ж/д станции Лигово до Красного Села (1,1 млрд из 3,1 млрд рублей) и строительство М-32 от М-49 до Приморского шоссе (1,7 млрд из 4,6 млрд рублей).
«А эти объекты давно перезрели – это всё нужно было сделать много лет назад. Но запрос федерального финансирования показывает, что у властей и сейчас эти объекты не в особом приоритете – если бы их считали жизненно необходимыми, давно бы нашли небольшие в масштабах города деньги. Да и здесь эти проекты – явные аутсайдеры на получение денег», – считает эксперт в области транспорта Иван Вергазов.
Кроме того, при помощи федеральной казны власти хотят реконструировать путепровод на проспекте Энгельса (1,1 млрд из 3,2 млрд рублей) и путепроводную развязку в Кронштадте с подключением к дамбе и КАД (1,2 млрд из 3,5 млрд рублей). Не хватает горбюджета и для перестройки проспекта Энгельса на участке от улицы Михаила Дудина до КАД (346 млн из 937 млн рублей).
Особняком стоит строительство путепровода в створе улицы Юннатов, на которое просят 1,1 млрд из 3,2 млрд рублей. Переправа спасет Металлострой от переезда. Без федерального бюджета не могут обойтись также и в строительстве участка Суздальского проспекта от дороги на Каменку до Планерной улицы (966 млн из 2,6 млрд рублей), Южной широтной магистрали (2,2 млрд из 6 млрд рублей), а также Южно-Волхонской дороги (629 млн из 1,7 млрд рублей).
«Наличие данного перечня объектов в запросе на федеральное финансирование отчасти отвечает на вопрос об отсутствии этих объектов в адресной инвестиционной программе. Вызывает, однако, сомнение степень успеха данного запроса, так как работа с федеральным центром на предмет софинансирования или финансирования объектов транспортной инфраструктуры на должном уровне последние лет десять не велась. В принципе не велась. Может, со сменой руководства города ситуация и изменится, но следует понимать, что эти объекты в лучшем случае пойдут в работу в 2020 – 2025 годах», – обращает внимание руководитель ассоциации «Объединение участников дорожно-мостовой отрасли» Кирилл Иванов.
Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»