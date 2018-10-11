«Осенний губернаторопад» пришел в Башкирию

Глава Башкирии Рустэм Хамитов, который ранее не собирался идти на новый срок, объявил о прекращении своих полномочий.

«Я работал для людей и для вас. Я ориентировался на порядочность, честность, ответственность. Что ещё скажешь в такие минуты? Я уверен, что поступаю правильно. Башкортостан – замечательная республика, и я счастлив, что вложил свой труд в развитие края. Спасибо за все, всех уважаю и люблю», – цитирует 11 октября уходящего со своего поста губернатора издание Bash.News.

По его словам, он принял решение об отставке из-за того, что новой команде региона необходимо подготовиться к предстоящим выборам.

Рустэм Хамитов возглавлял республику с 2010 года.

Напомним, что осенью главы сразу нескольких субъектов Федерации ушли со своих постов. Ранее стало известно об уходе глав Астраханской области (вместо Александра Жилкина Сергей Морозов), Кабардино-Балкарии (вместо Юрия Кокова его сын Казбек), Приморья (вместо Андрея Тарасенко экс-губернатор Сахалина Олег Кожемяко) и Сахалина (вместо Олега Кожемяко врио пока является председатель правительства Вера Щербина), а в начале октября свои полномочия сложил Алексей Кокорин из Курганской области.

Поменялся и губернатор Северной столицы. Георгий Полтавченко 3 октября во время поездки Владимира Путина в Петербург был назначен главой Объединённой судостроительной корпорации. Врио губернатора Санкт-Петербурга президент РФ назначил своего полпреда в СЗФО Александра Беглова.