Мотоциклист въехал в стоящий автомобиль на Планерной

ДТП с мотоциклистом собрало пробку в Приморском районе Петербурга днем 11 октября. Байкер серьезно пострадал.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла около 15:20 у дома 15 по Планерной улице, перед мостом. Мужчина 36 лет на мотоцикле Suzuki наехал на стоявший автомобиль Mitsubishi, за рулем которого находился 38-летний мужчина.

В результате ДТП байкер получил тяжелые травмы. По данным портала «Мотобратан», у него открытые переломы.

В ГИБДД по факту произошедшего начали проверку.