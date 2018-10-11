В Турции задержали двух россиян - членов запрещенной организации ИГ

Турецкой полиции удалось схватить семерых предполагаемых участников запрещенной во многих странах, включая Россию, террористической организации "Исламское государство".

В ходе спецоперации в провинции Кайсери в центральной части Турции полицейские провели обыски в квартирах предполагаемых боевиков, задержав среди прочего двух граждан России, Рашида Еникеева и Элану Рахманову. Об этом 11 октября сообщает https://www.dha.com.tr/yurt/kayseride-3u-kadin-7-deas-teror-orgutu-uyesi-yakalandi/haber-1603731 местное информационное агенство DHA.

Еникеев находился в международном розыске по обвинению в террористической деятельности, а в Турции он якобы занимался перемещением и обустройством жизни жен погибших боевиков. В чем подозревают гражданку России – не сообщается.

Полицейские рапортуют о том, что в ходе обыском им удалось изъять поддельные паспорта и документы, свидетельствующие о причастности задержанных к ИГИЛ. Другие задержанные были гражданами Сирии и Египта.