«Победа» запустила рейсы из Пулково в Бергамо

В маршрутной сети аэропорта Пулково появилось новое направление – итальянский город Бергамо. Теперь по вторникам, четвергам и воскресеньям туда будет отправляться рейс авиакомпании «Победа»: в 10:30 – вылет из Пулково, в 12:55 по местному времени – прибытие в Бергамо. Обратный рейс вылетает в 13:25 по местному времени и приземляется в Пулково в 17:40. Перевозить пассажиров на маршруте будет авиалайнер Boeing-737-800.

C учетом новых рейсов маршрутная сеть «Победы» в Пулково теперь включает 14 российских и зарубежных городов: Бергамо (Италия), Владикавказ, Волгоград, Гюмри (Армения), Екатеринбург, Калининград, Кельн (Германия), Махачкала, Минеральные Воды, Москва, Нижнекамск, Пиза (Италия), Ростов-на-Дону и Тбилиси (Грузия). В период зимней навигации-2018/2019 авиаперевозчик откроет полеты из Санкт-Петербурга в Стамбул (аэропорт Сабиха Гекчен, Турция) и Лондон (аэропорт Станстед, Великобритания), а также в российские города Киров и Чебоксары.

В целом за девять месяцев 2018 года авиакомпания «Победа» обслужила в Пулково 779 тысяч пассажиров, превысив на 145% показатель за аналогичный период 2017 года.