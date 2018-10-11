Смольный и Мариинка «аварийно» помирились в суде

Смольный добился от Мариинского театра проведения противоаварийных работ в доме-памятнике на Садовой улице, 61, который театру отдали под жилье для сотрудников. Октябрьский районный суд утвердил мировое соглашение по иску комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников, сообщает 11 октября объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Стороны заключили мировое соглашение после того, как Мариинский театр осуществил первоочередные противоаварийные работы – закрыл контур дома и фонарь.

На этом встречи Мариинки и сотрудников КГИОП в суде, скорее всего, не закончатся. Накануне Смольный подал к театру еще один иск, который касается все того же здания. Мариинский театр не представил в срок до 8 сентября разработанную и согласованную с комитетом проектную документацию по реставрации дома.

Здание является объектом культурного наследия регионального значения и носит название «Дом кн. Шаховской (купца Чугреева)». В этом доме в свое время жил Михаил Лермонтов, и именно там он написал стихотворение «Смерть поэта». Под жилье для сотрудников театр получил дом при условии, что проведет реставрацию здания за счет внебюджетных средств. Однако Мариинка исполнять обязательства не торопится.

Ранее театр получил от Смольного здание в Адмиралтейском районе города – на Лермонтовском проспекте, 14б. Там планируют открыть трехзвездочный отель на 27 однокомнатных и 2 двухкомнатных апартаментов. Оба здания Мариинский пообещал не использовать в коммерческих целях.