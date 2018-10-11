Пушкинский райсуд продлил срок топ-менеджеру Аграрного университета. 2,5 года добавил академический отпуск студента из Конго

Еще шесть эпизодов хищения и взяточничества добавил Пушкинский районный суд Петербурга директору международного центра Аграрного университета Дмитрию Кравцову. Он уже сидит в колонии за аналогичное.

Пока Кравцов коротал срок за взятку и мошенничество в колонии, следствие продолжило общение со студентами Аграрного университета. Найти и доказать 11 октября в суде удалось еще пять эпизодов мошенничества – топ-менеджер брал у учащихся деньги за учебу, но до кассы их не доносил. Финансовые вопросы подобного толка в его обязанности в годы работы в вузе не входили, но насобирал он 270 тысяч рублей (хищение еще 35 тысяч ему вменили во время первого процесса в 2017 году). Взятку суд усмотрел в предложении Кравцова студенту из Конго – за триста долларов сотрудник вуза был готов оформить академический отпуск иностранца.

Судья приговорил Кравцова по новым эпизодам на 4,5 года. Сложив с предыдущим трехлетним сроком, всего в колонии он проведет 5,5 лет.