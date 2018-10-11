Подозреваемый в педофилии актер Фатеев свел счеты с жизнью в СИЗО

Михаил Фатеев, которого задержали из-за обвинений в совращении 14-летнего подростка в Интернете, ушел из жизни, не дождавшись решения суда.

"В одной из карантинных камер в СИЗО-3 УФСИН по Москве ("Пресня") покончил жизнь самоубийством заключенный под стражу. Он поступил в учреждение 9 октября", – цитирует 11 октября руководителя пресс-службы управления Федеральной службы исполнения наказаний по Москве Сергея Цыганкова ТАСС.

Напомним, что 3 октября 44-летний исполнитель роли участкового в сериале "Глухарь" был задержан за совращение тинейджера через Интернет. Следствие считает, что он вел с ним переписку, отправлял порнографические изображения и предлагал встретиться.