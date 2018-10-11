Тесть Кокорина: Вчера у нас следователя убили, а такого кипиша нет, как вокруг чепухи с Александром

Руслан Валитов, отец гражданской жены форварда «Зенита» Александра Кокорина Дарьи Валитовой, прокомментировал задержание футболистов по подозрению в избиении двух людей.

«Спортсмен он великий, но молодежь у нас такая... В таком возрасте ошибаются все. Они натворили – должны за это ответить. Но чисто с практической части... У нас следователя вчера убили (речь идет об убийстве следователя по особо важным делам управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу Евгении Шишкиной. – Прим. ред.). Такого кипиша нет, как вокруг всей этой чепухи. Надо заниматься резонансными делами, а не создавать резонанс. Понятно, что там чиновник... Но у нас это сплошь и рядом. Медийные лица увидели, и все делают хайп. Ну как хайп делать на таком кипише? На хорошем бы делали. Все любят грязное белье, а чистое неинтересно никому», – цитирует Валитова "Спорт-Экспресс".

Ранее Александр Кокорин прокомментировал случившееся. Нападающий «Зенита», несмотря ни на что, не теряет чувство юмора. А его друг Павел Мамаев, наоборот, кажется очень расстроенным.

О драке в московском кафе с участием футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева стало известно 8 октября. Сообщалось, что Кокорин и Мамаев избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака .

На опубликованном в Сети видео Кокорин бьет чиновника стулом. По факту побоев возбуждено уголовное дело. 9 октября стало известно, что до потасовки с Паком произошел конфликт еще и с водителем Первого канала. Шоферу понадобилась помощь врачей. Медики диагностировали у него черепно-мозговую травму. В день нападений полиция возбудила уголовное дело по статье 116 УК – «Побои», но после изучения видеозаписей и допроса очевидцев и потерпевших выделила в отношении Кокорина и Мамаева в отдельное производство дело по более тяжкой статье – «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Александр Кокорин накануне вечером явился в столичную полицию на допрос. Его задержали на двое суток. Сейчас он ждёт суда, который определит ему меру пресечения.