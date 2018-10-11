«Петербургская Недвижимость» назвала популярные районы города

shutterstock.com

Ведущий брокер строящегося жилья «Петербургская Недвижимость» обнародовал статистику за первое полугодие по самым популярным районам города на первичном рынке недвижимости.

Первое место занял Приморский район – 19% сделок от общего количества по Санкт-Петербургу.

Приморский район уже несколько лет держит пальму первенства. Причем как на первичном, так и на вторичном рынке. По словам Ольги Трошевой, руководителя Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», причин несколько: во-первых, это один из крупнейших районов города по площади, в котором возводится большое количество жилых домов. Например, активно развивается микрорайон вблизи реки Каменка. Во-вторых, Приморский славится большим количеством зеленых массивов, что благоприятно влияет на общую экологическую обстановку – важный критерий при выборе жилья. В-третьих, в нем хорошо развита транспортная и коммерческая инфраструктура.

На втором месте – Невский район, набирающий популярность с 2016 года благодаря развитию таких локаций как Усть-Славянка, Русановка и Октябрьская набережная. В Невском районе совершается 14% сделок.

Последний в тройке лидеров – Выборгский район и 12% сделок. По сравнению с первым полугодием 2017 года он поднялся в рейтинге на 2 позиции вследствие активной застройки в районе метро «Лесная» и Большого Сампсониевского проспекта.

На четвертом месте, как и в прошлом году, Московский район и 10% сделок – основное строительство ведется вблизи Пулковского и Московского шоссе. Такой же процент сделок приходится на Красносельский район – он замыкает пятерку самых популярных у покупателей квартир районов Санкт-Петербурга.

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»