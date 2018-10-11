Юг Петербурга поглотил туман. Тьма накрыла город стремительно

Плотный туман накрыл южные районы Петербурга вечером 11 октября. Горожане ждут, когда из мглы полезут чудовища.

Наползающий туман смутил горожан около пяти часов вечера в четверг, фотографиями делятся читатели «Фонтанки» и пользователи в соцсетях. «Идет туман, его все больше и больше», – пишут очевидцы. «Выползни скоро полезут», «А будет видео, когда из мглы выходят чудовища?» – отшучиваются пользователи.

О грядущем тумане ранее предупреждали синоптики и МЧС. Слабая видимость сохранится в городе ночью и днем 12 октября.