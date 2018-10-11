18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+12°C
/ Завтра: +12
$ 66.77р
77.08р
18:08 11.10.2018
Расширенный поиск

Город
11.10.2018 17:41
Печать

Юг Петербурга поглотил туман. Тьма накрыла город стремительно

Плотный туман накрыл южные районы Петербурга вечером 11 октября. Горожане ждут, когда из мглы полезут чудовища.

Наползающий туман смутил горожан около пяти часов вечера в четверг, фотографиями делятся читатели «Фонтанки» и пользователи в соцсетях. «Идет туман, его все больше и больше», – пишут очевидцы. «Выползни скоро полезут», «А будет видео, когда из мглы выходят чудовища?» – отшучиваются пользователи.

О грядущем тумане ранее предупреждали синоптики и МЧС. Слабая видимость сохранится в городе ночью и днем 12 октября.

Туман на Юго-Западе города

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
shutterstock.com
11.10.2018 17:13

«Петербургская Недвижимость» назвала популярные районы города

Ведущий брокер строящегося жилья «Петербургская Недвижимость» обнародовал статистику за первое полугодие по самым популярным районам города на первичном рынке недвижимости
предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"
11.10.2018 13:40

ЖК «Аэросити» расширяет пул банков-партнеров

Жилой комплекс «Аэросити» компании «Лидер Групп» получил аккредитацию Россельхозбанка и Банка «Российский капитал»
Группа компаний «ЦДС»
11.10.2018 12:38

Консультационные пункты Группы ЦДС становятся современнее и комфортнее

Группа ЦДС представила новую концепцию, в рамках которой будут проектироваться и строиться консультационные пункты застройщика. Первый консультационный пункт, возведенный в соответствии с обновленными стандартами, открылся на территории строящегося жилого комплекса ЦДС «Полюстрово»
ГК «Эталон»
11.10.2018 10:59

Группа «Эталон» открывает продажи в ЖК «Эталон на Неве»

Группа «Эталон» объявляет о запуске в продажу квартир в жилом комплексе класса комфорт-плюс «Эталон на Неве», расположенном по адресу: пр. Обуховской Обороны, дом 70, корпус 2, литера Е. Проект реализует компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»)
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
11.10.2018 10:27

Аэрофлот удостоен премии за налоговый проект года

Аэрофлот получил Премию в сфере корпоративного налогообложения в номинации «Налоговый проект года». Торжественная церемония награждения состоялась 10 октября 2018 года на очередном заседании Правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)
предоставлено компанией "Китайский Центр Переводов"
10.10.2018 18:30

Перевод с китайского языка на русский становится доступнее Санкт-Петербургу

Китайский Центр Переводов и Бюро переводов LingvoStar объединяют усилия в сближении Китая и России в Санкт-Петербурге, путем предоставления качественных услуг по доступным ценам
фото предоставлено компанией АО «ЮИТ Санкт-Петербург»
10.10.2018 16:50

«ЮИТ Сервис» и «Аквилон Инвест» подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Управляющая компания «ЮИТ Сервис», входящая в состав финского концерна ЮИТ (YIT), и строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере передачи, управления и обслуживания объектов, возводимых застройщиком в Санкт-Петербурге
предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"
10.10.2018 16:14

ГК «Лидер Групп» ввела в эксплуатацию вторую очередь ЖК «Девятый вал»

Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области выдал компании «Лидер Групп» разрешение на ввод в эксплуатацию второй очереди ЖК «Девятый вал»
ГК "КВС"
10.10.2018 15:25

Квартира от застройщика «КВС» на специальных условиях

Райффайзенбанк аккредитовал корпуса А и Б жилого корпуса «Континенты» и предлагает приобрести квартиру от застройщика «КВС» на специальных условиях.
ГК "КВС"
10.10.2018 15:16

Компания «КВС» в полуфинале конкурса «Доверие потребителя»

30 сентября завершилось интернет-голосование в номинациях XI конкурса «Доверие потребителя». Компания «КВС» вышла в полуфинал конкурса в номинации «Строительная компания, пользующаяся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга»
Фото предоставлено компанией "Гарант"
10.10.2018 15:07

На Цифровой неделе в Госдуме РФ представили аналитическую систему "Сутяжник"

С 24 по 28 сентября в Москве проходила выставка "Цифровая неделя в Государственной Думе РФ 2018: использование новейших технологий цифровизации в ведущих отраслях экономики и социальной сфере РФ". Компания "Гарант" выступила партнером мероприятия
предоставлено компанией «Cosmoservice»
10.10.2018 15:00

Жители «Солнечного города» в гостях у огнеборцев

Увлекательный визит к пожарным организовала группа компаний «Cosmoservice». В первых числах сентября дети и их родители посетили пожарную часть Красносельского района Санкт-Петербурга.