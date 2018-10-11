Нурмагомедов пригрозил прекратить выступления в UFC и отказаться от гонорара за бой с Макгрегором

Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов раскритиковал Абсолютный бойцовский чемпионат UFC, руководство которого отменило бой Зубайра Тухугова против выступающего за Ирландию Артема Лобова из-за драки, устроенной после победы россиянина над Конором Макгрегором.

"Вы и меня потеряете вместе с ним [Тухуговым], у нас в России мы своих не бросаем и я за своего Брата пойду до конца и если вы все таки решитесь его уволить, то и мне не забудьте отправить разорванный контракт, в противном случае я сам его порву", – написал 11 октября в своем Instagram действующий чемпион UFC.

Нурмагомедов настаивает, что Тухугов, ударивший Конора Макгрегора в потасовке после боя 6 октября, лишь отвечал на нападения ирландского бойца.

Российский атлет также задается вопросом, почему UFC проявило бездействие, когда Конор в компании Лобова и других бойцов напал на автобус Нурмагомедова в апреле этого года. "Почему вы должны наказывать именно мою команду, когда дрались обе команды, если вы скажете что я это начал, то я не согласен, я закончил начатое им", – продолжает Нурмагомедов, отметив, что ранее Конор допустил "оскорбления родины, религии, нации, семьи".

Чемпион UFC также прокомментировал задержку с выплатой гонорара из-за потасовки, устроенной после боя. "И гонорар мой, который вы не отдаёте и с которым вы так возитесь, можете оставить себе, только смотрите чтоб он у вас в горле не застрял, мы свою честь отстояли и это самое главное, а за Братьев мы идём до конца", – написал Нурмагомедов, сопроводив пост хештэгом #БратзаБрата.

Хабиб и Макгрегор встречались в главном бою турнира за титул чемпиона в легком весе в начале октября. Назначению боя предшествовал конфликт — о россиянине в интервью нелестно отозвался друг Макгрегора, Артем Лобов. Нурмагомедов ответил ему кулаками в нью-йоркском отеле. После на автобус с бойцами, где, в том числе, находился чемпион UFC, напал уже Макгрегор. После победы над ирландцем Хабиб выпрыгнул за пределы октагона и начал драку с одним из членов команды соперника, за что UFC пригрозило россиянину санкциями.