Нурмагомедов пригрозил прекратить выступления в UFC и отказаться от гонорара за бой с Макгрегором
Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов раскритиковал Абсолютный бойцовский чемпионат UFC, руководство которого отменило бой Зубайра Тухугова против выступающего за Ирландию Артема Лобова из-за драки, устроенной после победы россиянина над Конором Макгрегором.
"Вы и меня потеряете вместе с ним [Тухуговым], у нас в России мы своих не бросаем и я за своего Брата пойду до конца и если вы все таки решитесь его уволить, то и мне не забудьте отправить разорванный контракт, в противном случае я сам его порву", – написал 11 октября в своем Instagram действующий чемпион UFC.
Я хотел бы обратиться к юфс: Почему вы никого не уволили, когда их команда напала на автобус толпой и ранила пару человек, ведь они могли убить кого то там, почему ни кто ничего не говорит про оскорбления моей родины, религии, нации, семьи. Почему вы должны наказывать именно мою команду, когда дрались обе команды, если вы скажете что я это начал, то я не согласен, я закончил начатое им. В любом случае, так накажите меня, причём тут @zubairatukhugov если вы думаете, что я буду молчать, то вы ошибаетесь, вы отменили бой Зубайры и хотите уволить его, только за то, что он ударил Конора, после того как Конор первый ударил моего другого Брата, на камере все видно. То знайте, что вы и меня потеряете вместе с ним, у нас в России мы своих не бросаем и я за своего Брата пойду до конца и если вы все таки решитесь его уволить, то и мне не забудьте отправить разорванный контракт, в противном случае я сам его порву. И да чуть не забыл и гонорар мой, который вы не отдаёте и с которым вы так возитесь, можете оставить себе, только смотрите чтоб он у вас в горле не застрял, мы свою честь отстояли и это самое главное, а за Братьев мы идём до конца. #БратзаБрата
Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)
Нурмагомедов настаивает, что Тухугов, ударивший Конора Макгрегора в потасовке после боя 6 октября, лишь отвечал на нападения ирландского бойца.
Российский атлет также задается вопросом, почему UFC проявило бездействие, когда Конор в компании Лобова и других бойцов напал на автобус Нурмагомедова в апреле этого года. "Почему вы должны наказывать именно мою команду, когда дрались обе команды, если вы скажете что я это начал, то я не согласен, я закончил начатое им", – продолжает Нурмагомедов, отметив, что ранее Конор допустил "оскорбления родины, религии, нации, семьи".
Чемпион UFC также прокомментировал задержку с выплатой гонорара из-за потасовки, устроенной после боя. "И гонорар мой, который вы не отдаёте и с которым вы так возитесь, можете оставить себе, только смотрите чтоб он у вас в горле не застрял, мы свою честь отстояли и это самое главное, а за Братьев мы идём до конца", – написал Нурмагомедов, сопроводив пост хештэгом #БратзаБрата.
Хабиб и Макгрегор встречались в главном бою турнира за титул чемпиона в легком весе в начале октября. Назначению боя предшествовал конфликт — о россиянине в интервью нелестно отозвался друг Макгрегора, Артем Лобов. Нурмагомедов ответил ему кулаками в нью-йоркском отеле. После на автобус с бойцами, где, в том числе, находился чемпион UFC, напал уже Макгрегор. После победы над ирландцем Хабиб выпрыгнул за пределы октагона и начал драку с одним из членов команды соперника, за что UFC пригрозило россиянину санкциями.