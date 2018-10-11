Авария на Байконуре стала уголовным делом о причинении крупного ущерба

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее причинение крупного ущерба» после крушения корабля «Союз МС-10» на Байконуре 11 октября.

Как уточняют в СК, сейчас следователи осматривают стартовый комплекс и изымают документы. Причины крушения и виновные лица устанавливаются «следственным путем». Авария, уточняет ведомство, произошла на 122-й секунде полета, когда работали двигатели второй ступени. Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг приземлились в спасательной капсуле примерно в 25 км от города Джезказгана под Карагандой.

Ранее «Фонтанка» опубликовала переговоры космонавтов. Россиянин доложил о нештатной ситуации ровным голосом, добавив комментарий: «Быстро мы прилетели».