Nike сообщит о решении по контракту с Кокориным в течение двух недель

Российское представительство производителя и продавца спортивной обуви Nike пока не решило, будет ли расторгать контракт с футболистом Александром Кокориным, оказавшимся в центре скандала после драки в центре Москвы. Ответ от пресс-службы может поступить в течение двух недель, сообщила сотрудник офиса.

Официальных заявлений о сотрудничестве с Александром Кокориным Nike не делала. Однако футболист играет на поле в бутсах Nike, а также публикует в Instagram фотографии с продукцией спортивной марки и принимает участие в ее мероприятиях. К примеру, в 2018 году он стал первым российским спортсменом, приглашенным в Лондон на презентацию продукции Nike Future of Football.

Игрок клуба «Краснодар» Павел Мамаев также выходит на поле в бутсах Nike. Вопрос, является ли он партнером бренда, компания пока также оставила без ответа.

По версии следствия, утром 8 октября футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев на парковке 2-й Брестской улицы и в кафе «Кофемания» на Большой Никитской нанесли телесные повреждения водителю Первого канала Виталию Соловчуку и чиновнику Минпромторга Денису Паку. Полиция планирует завтра обратиться в суд с ходатайствами о мерах пресечения футболистам, которые добровольно явились в полицию. Их обвиняют по статье УК РФ, предусматривающей ответственность за хулиганство.

Скандалы вокруг спортсменов нередко заставляют известные бренды отказаться от сотрудничества с ними. В 2016 году Nike сообщал о приостановке контракта с теннисисткой Марией Шараповой после признания спортсменки в употреблении запрещенного препарата. Другой спортивный бренд, Adidas, отказался от сотрудничества с бегуном Тайсоном Гэем после того, как его уличили в использовании допинга.