«Цинично и безнравственно» выкинутые в Вечный огонь на Марсовом поле венки судья оценила в 10 тысяч рублей штрафа

За надругательство над местом захоронения умерших жителя Петербурга Александра Абакумова приговорили к уголовному штрафу в 10 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба судов Петербурга, дело Абакумова 11 октября рассматривала мировой судья 199-го участка Центрального района. Мужчина признан виновным в безнравственном – сжигании венков и цветов в Вечном огне на Марсовом поле. Делал он это, как гласит решение судьи, «умышленно, цинично, безнравственно, из хулиганских побуждений, демонстративно, оскорбляя чувства окружающих».

Абакумов громко матерился – на зов, как ранее писала «Фонтанка», пришла Росгвардия. Сперва злоумышленник получил административный протокол, но через неделю инцидент перерос в уголовное дело. Петербуржец раскаялся, вину признал и получил минимальное по строгости наказание – штраф в 10 тысяч рублей.