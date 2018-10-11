Машины к порту в Высоцке пустят досрочно

Дорожники Ленинградской области завершают ремонт путепровода на подъезде к городу Высоцк Выборгского района, где расположен один из главных портов Северо-Запада России. Полноценное движение будет открыто к началу ноября. Ремонтные работы потребовались из-за интенсивного движения тяжелой техники и большегрузов. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба дорожного комитета Ленобласти.

Пока на путепроводе введено реверсивное движение, первоначальный срок окончания работ был предусмотрен на 2019 год.

Проектом ремонта предусмотрена замена барьерного ограждения и перил. Подрядная организация обновила гидроизоляцию и уложила новое асфальтобетонное покрытие, на объекте обустраивают тротуары.

Ремонт позволит полностью восстановить несущую способность моста, которая в режиме постоянного потока машин достигает до 10 тонн на ось транспортного средства. Ежедневно по мостовому переходу проходит почти 5 тысяч автомобилей, большая часть из которых – тяжелые грузовики, привозящие материалы для строительства завода по переработке сжиженного природного газа.

Ремонт моста на подъезде к Высоцку обойдется в 41 миллион рублей, заказчик — ГКУ «Ленавтодор».