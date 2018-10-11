«Если бы в кафе привинчивали стулья, ничего бы не случилось». Кокорин даже за решеткой не теряет чувство юмора

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин дал развернутый комментарий по ситуации с избиением двух людей.

«Всё раздули. Мы пили только пиво. Но всё это после игры, бессонной ночи, вот и произошло всё это… Я признал, что сожалею. Боялись, что и на вас наброшусь? Бояться нечего, тут нет стульев, а все скамейки прибиты к полу. Если бы в кафе вот так привинчивали стулья, то ничего бы и не случилось. Если серьёзно, переживаю. Неприятно всё это. Один из следователей оскорбил нас. Назвал мразями», – цитирует Кокорина «Московский комсомолец» .

О драке в московском кафе с участием футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева стало известно 8 октября. Сообщалось, что Кокорин и Мамаев избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака.

На опубликованном в Сети видео Кокорин бьет чиновника стулом. По факту побоев возбуждено уголовное дело. 9 октября стало известно, что до потасовки с Паком произошел конфликт еще и с водителем Первого канала. Шоферу понадобилась помощь врачей. Медики диагностировали у него черепно-мозговую травму. В день нападений полиция возбудила уголовное дело по статье 116 УК – «Побои», но после изучения видеозаписей и допроса очевидцев и потерпевших выделила в отношении Кокорина и Мамаева в отдельное производство дело по более тяжкой статье – «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Александр Кокорин накануне вечером явился в столичную полицию на допрос. Его задержали на двое суток. Сейчас он ждёт суда, который определит ему меру пресечения по предъявленному обвинению.