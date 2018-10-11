Вселенский патриарх снял анафему с «Киевского патриарха» Филарета, наложенную РПЦ в 1997 году

Синод Константинопольского патриархата принял решение снять анафему с лидера самоназванного «Киевского патриархата» Филарета Денисенко, провозглашенную Русской православной церковью в 1997 году.

Эта информация, появившаяся днем 11 октября на сайтах orthodoxia.info и romfea.gr, официально не подтверждена.

Ранее антиохийский патриархат попросил Вселенского патриарха созвать внеочередной синод предстоятелей поместных православных церквей для обсуждения украинского вопроса. Об этом также сообщило греческое издание orthodoxia.info. В официальном заявлении синода Антиохийского патриархата говорится, что вопрос о предоставлении автокефалии той или иной церкви должен решаться в духе православной соборности. Такой шаг должен быть одобрен как материнской церковью, так и всеми другими православными церквями.

В документе также говорится, что Антиохийская церковь не может согласиться с учреждением такого режима в православии, когда на канонических территориях патриархатов будут существовать параллельно разные церкви. В Дамаске (а именно он центр Антиохийского патриархата) считают, что односторонний подход к истории не способствует единству православного мира и способствует расколу между верующими одной Церкви.

Напомним, на днях святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил письма главам всех православных церквей с предложением начать обсуждение ситуации вокруг церковной жизни в Украине на всеправославном уровне. Похожее письменное заявление сделали митрополит Варшавский Савва и патриарх Александрийский Феодор — они призвали сохранять трезвость в украинском церковном вопросе.

Антиохийский патриархат — третий в православной иерархии после Константинопольского и Александрийского.