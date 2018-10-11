Вселенский патриарх снял анафему с «Киевского патриарха» Филарета, наложенную РПЦ в 1997 году
Синод Константинопольского патриархата принял решение снять анафему с лидера самоназванного «Киевского патриархата» Филарета Денисенко, провозглашенную Русской православной церковью в 1997 году.
Эта информация, появившаяся днем 11 октября на сайтах orthodoxia.info и romfea.gr, официально не подтверждена.
Ранее антиохийский патриархат попросил Вселенского патриарха созвать внеочередной синод предстоятелей поместных православных церквей для обсуждения украинского вопроса. Об этом также сообщило греческое издание orthodoxia.info. В официальном заявлении синода Антиохийского патриархата говорится, что вопрос о предоставлении автокефалии той или иной церкви должен решаться в духе православной соборности. Такой шаг должен быть одобрен как материнской церковью, так и всеми другими православными церквями.
В документе также говорится, что Антиохийская церковь не может согласиться с учреждением такого режима в православии, когда на канонических территориях патриархатов будут существовать параллельно разные церкви. В Дамаске (а именно он центр Антиохийского патриархата) считают, что односторонний подход к истории не способствует единству православного мира и способствует расколу между верующими одной Церкви.
Напомним, на днях святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил письма главам всех православных церквей с предложением начать обсуждение ситуации вокруг церковной жизни в Украине на всеправославном уровне. Похожее письменное заявление сделали митрополит Варшавский Савва и патриарх Александрийский Феодор — они призвали сохранять трезвость в украинском церковном вопросе.
Антиохийский патриархат — третий в православной иерархии после Константинопольского и Александрийского.
Справка:
Раскол в Украинской православной церкви произошел в 1992 году. В 1995-м митрополит Филарет объявил себя «патриархом Киевским и всея Руси-Украины». В 1997 году за раскольническую деятельность Филарета отлучили от церкви и предали анафеме.
После переворота 2014 года Киев вновь инициировал вопрос об отделении Украинской церкви от Русской, притом что по факту УПЦ и так независима в принятии своих решений. Власти соседнего государства обратились к Константинопольскому патриарху, который в одностороннем порядке принял положительное решение и направил в Киев своих экзархов — для подготовки автокефалии. Иерархи РПЦ возмутились таким решением и фактически разорвали отношения с Фанаром (так называется резиденция Вселенского патриарха). Глава УПЦ митрополит Онуфрий отказался встречаться с посланцами Константинополя.