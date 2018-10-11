Путин поменял часовой пояс Волгоградской области

Президент России подписал закон, согласно которому в Волгоградской области будет сменен часовой пояс. Документ опубликован на официальном портале правовой информации 11 октября.

Сейчас регион живет во второй часовой зоне, то есть по московскому времени. Закон предполагает переход Волгоградской области в третью часовую зону (MSK+1).

Он вступит в силу 28 октября 2018 года в 2 часа ночи.

18 марта одновременно с выборами президента России в Волгоградской области прошел референдум о смене часового пояса в регионе. 19 марта, как сообщало издание «АиФ Волгоград» со ссылкой на региональный избирком, более половины жителей региона, или 58,11%, в ходе референдума проголосовали за смену часового пояса. В целом явка на референдуме составила 66,52%.