Очередной новый «Дефендер» замечен на улицах. Фанаты продолжают надеяться

Фотографию автомобиля, который, скорее всего, является так называемым «мулом» для нового Land Rover Defender, прислал изданию CoventryLive один из жителей английского городка Лемингтон-Спа (район Ковентри).

На снимке виден странный автомобиль, похожий на сильно укороченный Range Rover Sport. Он покрыт обычным в таких случаях камуфляжем, но обращает на себя внимание необычно большими колесами, характерными именно для Defender.

Видео: YouTube/News 365

Видео: YouTube/Memble Gamers

Автомобили в камуфляже не редкость в этой местности, поскольку неподалеку находится один из заводов Jaguar Land Rover, на котором ведутся работы над экспериментальным образцами. Однако в данном случае, поскольку речь идет о столь желанном автомобиле, как легендарный Land Rover Defender, новинка вызвала большой резонанс.

Не первый раз в СМИ появляются те или иные свидетельства того, что работа над новым Defender в разгаре. Конечно, поклонников легендарного «защитника» больше всего интересует, как он будет выглядеть, поскольку изменения в конструкции, а точнее в философии автомобиля будут, несомненно, фундаментальными.

Прежний Land Rover (тогда еще без уточнения «Defender») вел свою историю с 1948 года и с тех пор принципиально не изменялся. Он был окончательно снят с производства в 2017 году из-за того, что решительно перестал удовлетворять современным требованиям дорожной безопасности. Причем он не стал опаснее для своих пассажиров, наоборот, проблема состояла в том, что Defender сам представлял опасность для других машин, потому что был слишком крепкий. При столкновении с любой современной машиной в первую очередь страдала именно последняя, а не построенный на толстой стальной раме, собранный на болтах и из плоских панелей полувоенный, рассчитанный на буксировку легкой артиллерии утилитарный вездеход. Добавьте к этому очень тяговитый двигатель, позволявший двухтонной машине буксировать прицеп массой в 3,5 тонны, но при этом, мягко говоря, не способный обеспечить машине хорошую динамику и маневренность. Словом, почти как слон в посудной лавке.

Решение о прекращении производства далось Jaguar Land Rover нелегко. Под давлением поклонников, среди которых даже члены королевской семьи чуть ли не в полном составе, оно дважды вынужденно откладывалось. В результате компании пришлось клятвенно заверить почитателей, что замена появится скоро, и она «будет не хуже». Но при этом автомобиль придется коренным образом переделать, избавиться от рамы, сделать современную подвеску, начинить «умной» электроникой и… В результате вполне может получиться заурядный SUV вместо боевого «проходимца». Именно это является самым большим опасением для тех, кто вырос со старым добрым «Дефендером», любил его за выдающиеся характеристики и столь же вопиющие недостатки.

Поэтому неудивительно, что за работой над «преемником» неотрывно и пристрастно наблюдают тысячи и тысячи глаз. Компания Jaguar Land Rover попыталась было успокоить наблюдателей неким «концептом», а точнее даже несколькими вариантами концептов, начиная со злосчастного Land Rover DC100, показанного еще в 2011 году.

Но это вызвало буквально бурю негодования в широких народных массах, которые сочли, что им подсовывают очередной кроссовер, «девчоночий джип», а не их любимый неубиваемый снего-грязе-болото-пескоход. С тех пор, несмотря на появляющиеся время от времени «картинки» разных новых вариантов, компания отделывалась лишь обещаниями, что работа идет и машина будет. Её появление запланировано на 2020 год, так что время еще есть, надо набраться терпения.

Но истинные ценители нетерпеливы – поэтому и ловят малейшие признаки приближения заветного момента. Кроме любителей за муками рождения следят и профессионалы, которым удалось заснять уже не «мула», а то, что можно считать одним из вариантов будущего Defender. Издание Autocar в начале октября опубликовало фотографии некоего автомобиля, также в камуфляже, который, по уверению журналистов, и есть будущий Defender.

Видео: YouTube/ONE NINE

По дизайну, насколько можно судить о внешнем виде машины, укрытой камуфляжной клоунской росписью, скрывается кузов, сильно напоминающий несчастный Land Rover Discovery третьей серии, который известен своей крайней ненадежностью даже на фоне других Land Rover. Однако это всего лишь тестовый образец. Остается надеяться на лучшее.