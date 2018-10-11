Россия определится со своим членством в Совете Европы до января

Спикер Совета Федерации пообещала вынести вердикт по поводу участия в международной организации Европы. После этого россияне могут лишиться права обращаться в ЕСПЧ.

«Россия со своей позицией окончательно определится до января месяца. Потому что в январе либо мы подаём заявку на продолжение работы, если для этого будут созданы условия, либо мы не подаём заявку», – цитирует 11 октября Валентину Матвиенко RT со ссылкой на ее комментарий ТАСС.

Ранее она заявила, что Россия рассматривает возможность выхода из Совета Европы. Нашу страну лишили права голоса и мест в руководящих органах ПАСЕ еще в 2014 году – после воссоединения с Крымом.

Секретарь организации Турбьорн Ягланд в ходе осенней сессии пообещал исключить Россию за невыплату взносов. Он отметил, что после этого россияне лишатся права обращаться в Европейский суд по правам человека.