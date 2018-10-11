В списке на переименование российских аэропортов 45 городов. Петербург также отмечен на карте

Общественная палата России запустила сайт, на котором россияне выберут новые имена аэропортам в 45 городах. Обе столицы попали в список.

Первый этап проекта «Великие имена России» стартовал 11 октября. Сперва публичные обсуждения пройдут в регионах, города должны сформировать список от трех до десяти фамилий. Кто именно будет его составлять и могут ли горожане поучаствовать в процессе, не уточняется. С 22 октября предложить свой вариант для любой из воздушных гаваней можно будет на сайте проекта.

С 8 ноября начнется непосредственное голосование, один человек сможет выбрать только одно название в одном из городов. В списке 45 регионов и 47 аэропортов (три в Москве). Кроме Петербурга и столицы сменят названия воздушные гавани, например, в Симферополе, Сочи, Мурманске, Магадане, Южно-Сахалинске и других городах по всей стране.

Проект был представлен Общественной палатой 4 октября, предлагается присваивать аэропортам имена выдающихся деятелей культуры. Председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон аргументировал необходимость переименования на примере воронежского аэропорта. Название «Бесовец» он счел слишком «лихим», однако Тихон ошибся – так именуется аэропорт в Петрозаводске, воронежский носит название «Чертовицкое». Отметим, столицы Карелии в списке городов-участников нет.

Глава петербургского аэропорта Владимир Якушев отметил, что гордится названием «Пулково», выбор нового имени он оставил за общественностью.