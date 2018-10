Виталий Егоров: До «прости, Юра...» все равно еще далеко

Популяризатор космонавтики Виталий Егоров рассказал «Фонтанке», почему авария «Союза» не приведёт к отставке главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, не поможет Илону Маску и вряд ли скажется на совместном с США освоении Луны.

Очередная авария в российской космонавтике, которая произошла 11 октября с кораблём «Союз ФГ» (ракета закончила путь на третьей минуте полёта, космонавты не пострадали. – Прим. ред.), поставила несколько принципиальных, но давно привычных вопросов, суть которых сводится к извечному русскому «доколе?».

Случившееся, реакцию ответственных лиц и дальнейшие перспективы отечественной космической программы «Фонтанке» прокомментировал известный российский популяризатор космонавтики, создатель самого читаемого тематического паблика в рунете «Открытый космос» Виталий Егоров.

#СоюзМС10: ПУСК! С космодрома #Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10». Трансляция→ https://t.co/tL30gTow3Y

//#SoyuzMS10: We have LIFTOFF! Live broadcast from the #Baikonur cosmodrome → https://t.co/tL30gTow3Y pic.twitter.com/F6fUf9xk6s