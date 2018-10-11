Виталий Егоров: До «прости, Юра...» все равно еще далеко

Популяризатор космонавтики Виталий Егоров рассказал «Фонтанке», почему авария «Союза» не приведёт к отставке главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, не поможет Илону Маску и вряд ли скажется на совместном с США освоении Луны.

Дмитрий Рогозин//Глеб Щелкунов/Коммерсантъ

Очередная авария в российской космонавтике, которая произошла 11 октября с кораблём «Союз ФГ» (ракета закончила путь на третьей минуте полёта, космонавты не пострадали. – Прим. ред.), поставила несколько принципиальных, но давно привычных вопросов, суть которых сводится к извечному русскому «доколе?».

Случившееся, реакцию ответственных лиц и дальнейшие перспективы отечественной космической программы «Фонтанке» прокомментировал известный российский популяризатор космонавтики, создатель самого читаемого тематического паблика в рунете «Открытый космос» Виталий Егоров.

- Что случилось с "Союзом"?

– Официальной информации пока мало. В ближайшие дни будут только предварительные версии. Но точно известно, что на этапе работы второй ступени ракеты «Союз ФГ» произошла аварийная ситуация, после которой космический корабль «Союз МР-10-МС» был отделён от ракеты. Произошло разделение отсеков. Спускаемый аппарат с космонавтами довольно успешно приземлился в Казахстане в 400 километрах от места старта. Экипаж спасён. Вечером должны быть в Москве.

Смотреть в новом окне фрагмент трансляции "Роскосмос"/NASA

- Ракета рассыпалась в воздухе?

– Сложно говорить именно так. На данный момент предполагается, что возникла проблема с креплениями боковых ускорителей. Во время трансляции авария носителя была подтверждена на 156-й секунде полёта. Работа второй ступени была отключена аварийно. В это время космонавты в спускаемом аппарате были уже отделены от ракеты. Все детали ракеты упали в Казахстане, так как не была набрана орбитальная скорость. И они упали раньше, чем экипаж сел, так как космонавты спускаются на парашюте.

- Был риск гибели экипажа?

– В данном случае система спасения и система эвакуации на «Союзе» предусматривает случившийся сценарий. И это произошло не в первый раз в истории космонавтики. Аналогичная ситуация была 5 апреля 1975 года, когда тоже на этапе работы второй ступени у корабля «Союз 18-1» было аварийное отделение. Только тогда это случилось чуть позже. Экипаж в составе Василия Лазарева и Олега Макарова успешно аварийно сел на Алтае. Далековато от цивилизации, но всё было благополучно.

- Тот факт, что Ник Хейг улетает сразу в США вместе с директором NASA – плохой знак?

– Это говорит лишь о том, что с Хейгом всё в порядке, что он здоров и может ехать домой. Была бы травма, сначала задержался бы у наших медиков. Нет тут политики.

#СоюзМС10: космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт @NASA Ник Хейг сейчас находятся в Жезказгане и проходят обследование перед вылетом.



Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин (@Rogozin) принял решение о транспортировке космонавтов на Байконур. pic.twitter.com/b1IzKZZI8O — РОСКОСМОС (@roscosmos) October 11, 2018

- Многие сегодня вспоминают другую аварию, 26 сентября 1983 года, с кораблём «Союз Т-10-1», который должен был стыковаться с орбитальной станцией «Салют-7».

– Эта авария имеет меньше общего с сегодняшней. Сегодняшняя – это всё-таки повтор 1975 года. А в 1983 году был пожар на старте. Сработала система аварийного спасения, которая вытащила капсулу с Владимиром Титовым и Александром Серебровым из огня. Сегодня же эта система аварийного спасения, которая выглядит как колонна в самой верхней части ракеты на старте, к моменту аварии была уже отделена. Авария произошла на высоте 80 – 90 километров. А на первом этапе полёта, когда она может быть использована, с кораблём всё было в порядке.

- О каких уже известных последствиях аварии можно говорить сейчас?

– Во-первых, можно уверенно сказать, что полёт космонавта Объединённых Арабских Эмиратов в апреле 2019 года не состоится (за час до старта ракеты "Союз-ФГ" сообщалось, что Роскосмос подписал соответствующий контракт, к полёту готовились военный летчик ОАЭ Хазаа аль-Мансури и инженер сетевой поддержки вооруженных сил страны Султан ан-Нияди. – Прим. ред.). Просто потому, что возвращение космонавта предполагалось именно на этом корабле. Теперь средства возвращения нет. Во-вторых, могут отменить старты грузовых кораблей «Прогресс» (ближайший старт был намечен на 31 октября. – Прим. ред.). У них аналогичная конструкция второй ступени и боковых ускорителей, что и у «Союза». Ну и в-третьих, уже объявлено о приостановке всех пусков «Союзов». Вероятно, пусков не будет 2 – 3 месяца.

- Почему так долго?

– Сложный процесс разбора ситуации. После такого нужно перепроверять всё. Изучить обломки, телеметрию, рассмотреть все возможности, разобраться с заводом-изготовителем.

- Космонавты на МКС что будут делать?

– Они просто будут там дольше работать. Их экспедиции будут продлены (сейчас на МКС работают трое космонавтов 56-й экспедиции на станцию: Сергей Прокопьев (Россия), Александр Герст (Германия) и Серина Ауньён-Чэнселлор (США). – Прим. ред.). Здесь нет серьёзной проблемы.

- Кроме психологической. Люди уже домой собирались.

– Они знали, куда шли.

- На старте присутствовали лично глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и директор NASA Джеймс Брайденстайн. Все ждали, что после успешного пуска они заявят что-то о совместной работе над новой лунной программой. Теперь и эта история вылетела в трубу?



– Я бы не стал так говорить. Какие-то переговоры всё равно проведены будут. Но теперь, если кто-то в NASA и хочет дальше продолжать работать с русскими, им придётся быть более убедительными, чем когда-либо раньше. Им придётся убеждать политические силы США, что в любом случае сотрудничество США и России – это необходимое условие для дальнейшего освоения космоса. ЧП случаются у всех. Всегда. В нашей общей космической истории были ситуации, когда Россия вытаскивала на своём горбу всю пилотируемую космонавтику обеих стран. Помните, когда шаттл "Колумбия" погиб в 2003 году? Потом Россия одна три года таскала на орбиту и своих космонавтов, и американских астронавтов. Прошло всего 15 лет. После этого не думаю, что Америка станет разбрасываться партнёрами. Здравомыслящие люди там есть. Они все всё понимают.

- То есть расхождений США и России в космосе мы не боимся даже после сегодняшней аварии (об этом «Фонтанка» говорила с космонавтом Максимом Сураевым весной 2018 года. – Прим. ред.)?

– Мы говорим про технические вопросы, которые решаемы. Серьёзных негативных последствий во взаимоотношениях NASA и Роскосмоса после сегодняшней аварии я не жду.

- Очевидно, что это ЧП играет на руку Илону Маску и его продуктам?

– Никак существенно не играет. У него и так заказов от NASA навалом.

NASA никогда полностью не откажется от «Союзов», пока летает МКС. Два средства запуска всегда лучше одного, поэтому сотрудничество и полеты по обмену будут продолжаться.



- В любом случае, после двух громких историй, сначала сверло и дыра в обшивке МКС, теперь авария «Союза», будет сложнее отбиваться от конспирологии. Многие окончательно поверят, что всё сделано преднамеренно. Тем более что на Байконуре был сам директор NASA!

– Не думаю, что кто-то попытается обвинить Брайденстайна, что это он просверлил «Союз», который сегодня рухнул. С дыркой ведь тоже до конца причины не ясны. И кстати, ответы на вопросы по той ситуации сдвигаются.

На мой взгляд, в случае с той дыркой причина – это заводской брак. А это с NASA не связано напрямую. Надо сказать, что наша пилотируемая космонавтика долгое время оставалась островком безопасности в целом. Хотя у нас не было ни одного безаварийного года начиная с 2003-го. Хоть одна ракета, но падает каждый год. Но ранее пилотируемые полёты всегда отличались надёжностью в сравнении с пусками других стран. Правда, в 2011 и 2015 годах случились аварии с грузовиками «Прогресс». И это довольно редкое событие. До этого «Прогрессы» не падали никогда. Динамика плохая. Количество пусков падает, но хотя бы одна ракета падает раз в год. А сегодня Россия запускает втрое меньше ракет в космос, чем 10 лет назад. Раньше по аварийности лидировали «Протоны», но сегодня ничего, кроме «Союзов», у нас уже не летает.

- Насколько надёжна ракета «Союз-ФГ»?

– Это самая надёжная ракета семейства «Союз». Раньше не было вообще ни одной аварии, а сегодня был уже 65-й пуск.

- Кто производитель?

– Самарский РКЦ «Прогресс». Вероятнее всего, проблема на их стороне. Им сейчас будет тяжелее всего. Например, когда «Метеор» утопили на пуске с Восточного, виновных не назвали, но было очевидно, что проблема была с разгонным блоком. Это был второй пуск с Восточного. После первого также была потеряна группа спутников (последствия той аварии Виталий Егоров комментировал «Фонтанке», когда работал в частной космической компании «Даурия Аэроспейс». - Прим. ред.).

- Сообщается, что пуск был застрахован на 4,5 миллиарда рублей. Можно в этой сфере специально навредить, чтобы денег заработать?

– Нет.

- Почему Роскосмос сегодня долго молчал после аварии?

– Это у них такой нормальный режим работы. Они либо не комментируют вовсе, либо комментируют, когда все уже в курсе. Ничего нового. И эта авария на изменение ситуации к лучшему не повлияет. Нынешняя команда, которая занимается у них общественными связями, настроена на закрытость, на отказ от сотрудничества с журналистами. Прежняя команда хоть какие-то усилия предпринимала. С NASA тягаться они, конечно, не могли, но работа с прессой была лучше (в тот период «Фонтанке» удалось взять интервью у космонавта Сергея Рязанского прямо из космоса. – Прим. ред. ). Сегодня это просто деградация. СССР в худшем проявлении.

Во время запуска корабля #СоюзМС10 произошла нештатная ситуация. Сработала система аварийного спасения, корабль совершил посадку в Казахстане по трассе полета.



Экипаж корабля жив и вышел на связь! Спасатели уже выдвинулись на поиски и эвакуацию Алексея Овчинина и Ника Хейга. pic.twitter.com/9Yt2a4uDqf — РОСКОСМОС (@roscosmos) October 11, 2018

- Кстати, про нынешний Роскосмос и СМИ... Сколько смысла в заявлении Дмитрия Рогозина о том, что он чуть ли не сам изучает телеметрию полёта?

– Да просто он пытается заменить работу пресс-службы. Работа ведь штатная. От его решения ничего не зависит. Комиссия в такой ситуации создаётся автоматически. Пытается демонстрировать свою работу.

- Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий космос, говорит, что возможны отставки в Роскосмосе по итогам разбирательства. Он про Рогозина?

– Боюсь, что это коснётся только Самары. Там как раз недавно сменился руководитель. Возможно, по нему и ударят посильнее. Навряд ли кадровые решения пойдут выше.

- А почему Рогозин неприкасаем? В соцсетях мрачно шутят, что его уволят не раньше, чем Земля в самом деле «налетит на небесную ось».

– Судя по всему, руководство страны утратило всякий интерес с космонавтике и не видит перспектив (после аварии сообщалось, что Владимир Путин «проинфомирован» об аварийном пуске «Союза». – Прим. ред.). Кроме, может быть, военной составляющей. Но коммерциализация уже не представляет для них большого интереса, по крайней мере, нет никаких реальных перспектив в этом направлении. Ни для народного хозяйства космонавтика сегодня не может ничего толком предложить, чтобы улучшить экономику страны. Такое чувство, что отрасль просто отдали Рогозину, так как всё и так уже плохо, ну и пусть занимается там чем хочет.

Владимир Путин и Дмитрий Рогозин Фото: Дмитрий Азаров/Коммерсантъ

- Власть в России иногда меняется. В тот момент потенциал кадровый для решения проблем отрасли ещё будет?

– Кадровый потенциал остаётся. Но многое придётся делать заново. Заново учиться. Никакой точки невозврата нет. Можно приехать в любую африканскую страну, построить там институты, заводы, сложить денег и через 50 лет развить там собственную космонавтику. Илон Маск начинал с нуля. И за 15 лет он развил свою компанию практически до уровня Роскосмоса. Рубежа, после которого можно будет абсолютно серьёзно сказать: «Прости, Юра, мы…», нет. Работать надо! Но это сложнее, чем просто назначить кого-то нового.

- Сегодняшний запуск был символичным. Пытались отметить столетие основания РКК «Энергия». Одним успешным запуском можно хотя бы это исправить?

– Надо просто работать. И нормально следить за производством.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру»