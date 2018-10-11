В Петербурге из окна коммуналки выбросили более 10 кошек. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Жильцы коммуналки в Адмиралтейском районе Петербурга во время ссоры выбросили с шестого этажа более десятка кошек. Трое животных погибли, у остальных переломаны кости и отбиты внутренние органы. Четвероногие доставлены в ветклинику, а живодерам грозит наказание за жестокое обращение.

10 октября около 22.00 петербурженка Кристина во время прогулки услышала, как из окна 54-го дома по Старо-Петергофскому проспекту что-то падает с глухим «шмяк». Оказалось, что жильцы скидывают с шестого этажа кошек. Очевидица сразу же вызвала полицию.

Оказалось, что между жильцами коммуналки произошел конфликт. Как сообщают в ГУ МВД по Петербургу, причиной ссоры якобы стало то, что 70-летняя пенсионерка завела у себя более 15 кошек. Ее 42-летней соседке это не нравилось, и она проявила жестокость, начав вышвыривать животных из окна. В итоге три кошки погибли, остальные находятся в критическом состоянии.

Как рассказала «Фонтанке» та самая Кристина, которая вызвала наряд, соседка-живодерка успела скинуть с шестого этажа 12 кошек. Выжившие 9 находятся в ветеринарной клинике. Животным предстоят сложные операции и долгое пребывание в стационаре. Кристина и волонтеры переживают, что денег не хватит, и хотят устроить сбор средств.

А полиция тем временем проводит проверку и решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Если вина 42-летней жительницы коммуналки будет доказана, ей грозит серьезное наказание – вплоть до лишения свободы сроком до трех лет.