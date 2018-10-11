Порошенко: Украина готовится отразить атаку из Крыма

Президент Украины Пётр Порошенко анонсировал создание специальной группировки сил, в задачи которой будет входить предотвращение возможной агрессии со стороны присоединившегося к России полуострова.

«На потенциально угрожающих направлениях создали группировку сил, которые готовы для отражения агрессии не только с востока, а, в том числе, и с крымского направления», – цитирует Порошенко 11 октября издание УНН.

По его словам, вооруженными силами республики были созданы 39 боевых бригад, включающих воинские части оперативного, тылового и технического обеспечения.

Украинский президент уже отмечал, что на оборону будет тратиться 6% ВВП страны, что превышает нормативы НАТО.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил о том, что Украина готова ответить на любые действия России в Азовском море.