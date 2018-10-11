Губернатор Курской области подал в отставку

Губернатор Курской области Александр Михайлов объявил о досрочном сложении полномочий, сообщил официальный сайт областной администрации 11 октября.

«Хочу поблагодарить всех за совместную плодотворную работу в регионе и считаю, что развитие Курской области должно продолжиться под руководством молодого руководителя. Желаю ему успехов!» — говорится в сообщении.

Михайлов возглавил Курскую область в ноябре 2000 года. Впоследствии он несколько раз повторно вступал в должность руководителя региона. В 1990-х годах Михайлов занимал посты председателя Щигровского районного совета народных депутатов (Курская область) и депутата Государственной думы ФС РФ. Состоял в КПСС, КПРФ, затем в "Единой России".